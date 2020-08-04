Расследования

Экс-начальнику отдела СУ СКР по Волгоградской области ужесточили наказание

Расследования 04.08.2020 17:48
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04.08.2020 17:48


Сегодня Волгоградский областной суд изменил приговор бывшему начальнику отдела СУ СК РФ по Волгоградской области Николаю Бебуришвили. Как сообщила ИА "Высота 102" руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, экс-сотруднику СК назначено 1 год 6 месяцев в колонии-поселении. Ранее, напомним, наказание было условным.
Следствием и судом установлено, что Бебуришвили за 200 тысяч рублей обещал потерпевшему устроить его родственницу на должность судьи, якобы используя свои связи в судейском корпусе Волгоградской области. При этом последний понимал, что в действительности способствовать решению кадровых вопросов в судейском сообществе он не может и каких-либо действий по решению указанного вопроса не совершал и изначально не планировал.
Завладев указанными денежными средствами, он распорядился ими по собственному усмотрению, при этом продолжая длительное время вводить потерпевшего в заблуждение, сообщая ему ложные сведения относительно своих действий по решению указанного вопроса.
Преступные действия подсудимого были выявлены и пресечены сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области.

Вину бывший сотрудник СК признал в полном объеме. Уголовное дело рассматривалось в особом порядке уголовного судопроизводства. 
Центральный районный суд Волгограда приговорил Бебуришвили к 1 году 6 месяцам, с применением ст. 73 УК РФ – условно, с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и  административно-хозяйственных полномочий, сроком на 2 года.
Государственный обвинитель обжаловал приговор, потребовав более строгого наказания. Волгоградский областной суд, изучив материалы дела, исключил из приговора указание на применение положений ст. 73 УК РФ при назначении наказания. Отбывание наказание определено в колонии-поселении. Квалификацию действий осужденного и размер назначенного ему наказания суд апелляционной инстанции оставил без изменения.
 

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