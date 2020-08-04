В Волгограде на журналиста завели дело за посещение митинга

Общество 04.08.2020 17:25
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04.08.2020 17:25
В отношении корреспондента издания «Кавказский узел» Татьяны Филимоновой завели административное дело. Как сообщила ИА «Высота 102» сама журналистка, сегодня утром в дверь ее квартиры постучали сотрудники полиции, которые сообщили о возбуждении в отношении нее дела по ст.20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».
Правоохранители пояснили, что речь идет о посещении Татьяной акций в поддержку Хабаровска, которые прошли в минувшие выходные на Аллее Героев в Волгограде. Полицейские предложили журналистке проехать с ними в райотдел для подписания протокола. Женщина отказалась, поэтому ей вручили повестку на 7 августа.
«На акции я присутствовала по работе, как сотрудник редакции «Кавказского узла». Документы у меня на этих мероприятиях никто из полицейских не спрашивал», - пояснила Татьяна. Каким образом сотрудники МВД идентифицировали ее личность – неизвестно. На митинге присутствовал еще один сотрудник «Кавзказского узла» Вячеслав Ященко, у которого на груди висел бейдж СМИ. По словам мужчины, вопросов к нему у правоохранителей пока не возникло.
По сведениям информагентства, не исключено, что административное дело в отношении Татьяны Филимоновой могут закрыть в случае предъявления ей полицейским документов, подтверждающих посещение митинга по производственной необходимости.
Аналогичные дела могли быть возбуждены и в отношении других участников несанкционированной акции.
Ранее у волгоградских журналистов уже возникали проблемы с полицией при освещении несанкционированных акций протеста. После чего, ГУ МВД по Волгоградской области рассылало по местным изданиям памятку. Силовики напомнили представителям прессы о том, что в соответствии с ФЗ-54 о собраниях, митингах, демонстрациях нужно иметь при себе редакционные бейджи или жилеты с символикой СМИ на случай участия в подобных мероприятиях.
Фото: facebook.com
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