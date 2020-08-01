На Аллее Героев в Волгограде покормили голубей











На Аллее Героев в Волгограде около отметки нулевого километра проходят одиночные пикеты в поддержку хабаровчан. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», здесь собрались около 30 человек, часть из них – журналисты и блогеры.





Среди собравшихся – молодые люди, мужчина с цветами, женщины среднего возраста, бабушка в маске красного цвета с серпом и молотом. Они отрицают свою причастность к каким-то партиям и движениям и называют себя "просто гражданами". Кто-то из пришедших развернул плакаты со словами поддержки Хабаровска, кто-то крошил хлеб и бросал пшено и семечки на брусчатку и пояснял, что пришел сюда покормить голубей. Голубей, правда, не было, возможно, из-за начинавшейся портиться погоды.





К пикетчикам подошли полицейские, которые вежливо попросили предъявить документы молодого человека с плакатом про Хабаровск. На что он ответил, что не нарушает никаких законов. Стоявшие рядом люди стали возмущаться. Но стражи порядка настаивали на необходимости показать документы. Людей не распугал и начавшийся дождь.





Накануне в соцсетях анонсировались акции в поддержку Хабаровска, жители которого протестуют против ареста бывшего губернатора Сергея Фургала, подозреваемого в организации убийств. Протестующие выходят на улицы "покормить голубей".



