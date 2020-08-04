Расследования

Под Волгоградом тюремщик погорел на собачьем деле

Расследования 04.08.2020 12:45
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04.08.2020 12:45


Отвечавший за приобретение немецких овчарок сотрудник колонии №5 осужден за мошенничество. Как сообщили ИА «Высота 102» в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области,  заместитель начальника отдела охраны исправительного учреждения пытался украсть выделенные деньги на закупку собак.
Согласно проекту госконтракта, стоимость двух породистых щенков составляла 50 тысяч рублей. Сотрудник колонии договорился с заводчицей о покупке одной собаки за 25 тысяч рублей. При этом он уговорил женщину подписать документы  о продаже двух  овчарок за 50 тысяч. Половину суммы денег тюремщик забрал себе, якобы для покупки еще одного щенка в другом питомнике. Однако деньгами он распорядился по своему усмотрению.
Уголовное дело расследовало УФСБ России по Волгоградской области. Краснослободский районный суд приговорил мужчину к штрафу в 100 тысяч рублей. Осужденный подал апелляционную жалобу, требуя признать себя невиновным. Прокуратура, в свою очередь, настаивала на ужесточении наказания.
Волгоградский областной суд оставил приговор без изменения. Решение суда вступило в силу.

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