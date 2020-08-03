Общество

Рассадка в шахматном порядке и билеты от 200 рублей: в волгоградском «Роторе» определились с ценами и болельщиками

Общество 03.08.2020 16:40
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03.08.2020 16:40


В волгоградском клубе «Ротор» определились со стоимостью билетов на матчи команды в Тинькофф-Российская премьер-лига. Как сообщили ИА «Высота 102» в клубе, билеты будут реализовываться в трех ценовых категориях – стандарт, топ и дерби. Например, в категорию топ входят игры «Ротора» с такими клубами как «Зенит», «Ломокотив», «Краснодар», ЦСКА, «Динамо» и «Спартак», в категорию дерби – «Ростов». Все остальные команды попадают под категорию стандарт. Если в категории стандарт самые дешевые билеты стоят 200 рублей, а самые дорогие – 1500 рублей, то в топ цена на билеты выше – от 300 до 2250 рублей. Когда «Ротор» играл в ФНЛ, самые дешевые билеты также стоили 200 рублей. 

В клубе пояснили, что в новом сезоне абонементов  в продаже не будет. Главная причина такого решения — окончание прошлого сезона, когда были отменены многие матчи. «Ситуация по-прежнему остается нестабильной. Мы не можем гарантировать вам посещение всех матчей в случае покупки абонемента, поэтому будет удобнее  покупать билеты на каждый отдельный матч. Рассчитываем на ваше понимание. Владельцы абонементов на прошлый сезон могут обратиться в kassir.ru за возвратом денежных средств», - пояснили в клубе.
Покупка билетов на матчи доступна только в online-режиме на сайте kassir.ru. А в связи с ограничением посещаемости билеты будут продавать  только на доступные места (рассадка в шахматном порядке) на нижнем и верхнем ярусах стадиона. Отпускаются до 4 билетов в одни руки. Для входа на стадион электронный билет можно не распечатывать, а показать с экрана телефона, уточнили в "Роторе".
Напомним, первый мат "Ротор" проведет с питерским "Зенитом" 11 августа на "Волгоград Арене".

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