Волгоградку оставили без денег и белок-летяг

Происшествия 03.08.2020 11:05
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03.08.2020 11:05
Жертвой мошенника стала 26-летняя жительница Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в городском УМВД России, жительница Ворошиловского района купила через Интернет белок-летяг, но обещанной посылки, которую ей должен был вручить курьер, так и не дождалась. За симпатичных грызунов девушка заплатила Интернет-продавцу 17340 рублей. Поняв, что ее обманули, волгоградка обратилась с заявлением в полицию. Мошенника ищут.
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