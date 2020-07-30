Волгоград сэкономит на 3-миллиардном кредите

Экономика 30.07.2020 19:24
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30.07.2020 19:24
По итогам конкурсных процедур определен поставщик по оказанию услуг кредитования для решения бюджетных проблем Волгограда на сумму 3 млрд. рублей. Соответствующая информация, сообщает ИА «Высота 102», опубликована на сайте госзаказов. Закупки были инициированы муниципалитетом в начале июля. Так, ПАО «Сбербанк» готов предоставить средства в общей сумме до 2 млрд. рублей по ставке 6,5% годовых, и один миллиард рублей по ставке в размере 6,4% в год. Как пояснили в администрации Волгограда, закупки проводятся для рефинансирования ранее взятых кредитных обязательств под меньшую процентную ставку, что не приведет к увеличению долговой нагрузки на бюджет, а позволит снизить издержки на их обслуживание.
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