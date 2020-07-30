Кто не успел с 3-НДФЛ? : в налоговой ждут опаздывающих

Экономика 30.07.2020 15:12
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30.07.2020 15:12
Сегодня истекает срок подачи декларации по форме 3-НДФЛ для граждан, обязанных задекларировать полученные в 2019 году доходы. Как сообщили ИА «Высота 102» в Управлении ФНС по Волгоградской области, инспекции работают до 20 часов вечера.
«Представить декларацию необходимо, прежде всего, тем гражданам, которые в 2019 году продали квартиру, находившуюся в собственности меньше минимального срока владения, получили дорогие подарки не от близких родственников, сдавали имущество в аренду или получали доход от зарубежных источников. Задекларировать полученные в 2019 году доходы должны также индивидуальные предприниматели, арбитражные управляющие, оценщики, адвокаты и другие лица, занимающиеся частной практикой.
Проверить обязанность представления налоговой декларации можно на сайте ФНС России в специальном разделе «Декларационная кампания 2020».
Подать декларацию и прилагаемые к ней документы можно в электронной форме через интернет-сервис сайта ФНС России «Личный кабинет для физического лица». Отчитаться о доходах можно и обратившись в налоговую инспекцию лично, через уполномоченного представителя налогоплательщика, через многофункциональный центр, а также отправить декларацию Почтой России», - рассказали в УФНС по региону.
За несвоевременную сдачу декларации 3-НДФЛ предусмотрен штраф в соответствии с пунктом 1 статьи 119 Налогового кодекса РФ.
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