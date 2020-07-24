В Волгограде автобус из Дагестана врезался в маршрутку

Происшествия 24.07.2020 11:24
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24.07.2020 11:24
В Волгограде троих пассажиров маршрутки доставили в больницу после ДТП с автобусом. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, накануне в 9-30 автобус «Неоплан 117» под управлением 25-летнего жителя Дагестана на пр. Героев Сталинграда столкнулся со стоящим микроавтобусом «Пежо» под управлением 39-летнего водителя, который высаживал пассажиров на остановке общественного транспорта. В результате ДТП 41-летняя, 33-летняя и 33-летняя пассажирки автомобиля «Пежо» доставлены в больницу, от госпитализации отказались.
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