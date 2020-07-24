Общество

«Как на зоне»: родные больных в Волгограде мучаются в очередях с передачками

Общество 24.07.2020 09:55
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24.07.2020 09:55


Родственники пациентов, находящихся на лечении в волгоградской клинической больнице скорой помощи №25, возмущены организацией приема передач своим близким. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, столкнувшиеся с этой проблемой, продуктовые посылки принимают от родственников в крайне неудобное время – с 10 до 12 и с 14 до 16 часов. Многим приходится отпрашиваться с работы, чтобы потом долгое время провести под палящим солнцем около КПП в очередях – как в старые советские времена за колбасой или пельменями. «Только нарисованных номеров на руках не хватает. Мы понимаем, что коронавирус, социальная дистанция и все такое. Но все равно, неужели нельзя создать нормальные условия для тех, кто хочет поддержать своих близких, которые и так находятся в изоляции? Тем более, что волгоградская больница №25 одна из самых современных в городе. Можно же было хотя бы лавочки для людей поставить и какой-нибудь тент установить?», - возмущаются горожане. 
По их  словам, у тех, кто вынужден стоять в очередях, возникают нехорошие  ассоциации. «Мы же не к заключенным приходим с передачками, а всего лишь к больным. Может, руководство больницы обратит внимание на эту проблему?», - выразили надежду волгоградцы. 
Между тем, в некоторых других волгоградских учреждениях здравоохранения часы приема продуктов и личных вещей для пациентов более удобны для их родственников. Например, в волгоградской больнице №4 это можно сделать с 16 до 19 часов. 

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