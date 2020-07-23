Экология 23.07.2020 20:33
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23.07.2020 20:33
Заказчик работ по ликвидации свалок в Среднеахтубинском районе Волгограда – ГКУ "Дирекция водохозяйственного строительства" - требует от подрядчика устранить недостатки, допущенные в ходе зачистки стихийных полигонов. Как сообщает ИА "Высота 102", арбитражный суд принял исковое заявление от госучреждения к ООО "Гринлайт". Заказчик просит суд обязать ликвидатора свалок устранить брак в работе до 4 сентября этого года. К рассмотрению дела привлечен и комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.
Напомним, ООО "Гринлайт" в 2019 году выиграло аукционы на ликвидацию объектов накопленного вреда окружающей среде в Среднеахтубинском районе. Компания должна была ликвидировать 18 свалок в рамках национального проекта "Чистая страна". Одна из таких свалок располагалась в районе Краснослободска, но в феврале этого года здесь разразился неожиданный скандал. Выяснилось, что, несмотря на то, что свалка была ликвидирована и рекультивирована по госконтракту в 2019 году, здесь начались работы по вывозу мусора, который каким-то образом оказался под землей и под уже высаженными дубами. В Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре тогда предположили, что "кто-то пытается избежать уголовного преследования за закрытие государственного контракта, который, по всей видимости, не был полностью исполнен". Позднее в ГКУ "Дирекция водохозяйственного строительства" пояснили, что работы после подписания акта приемки работ по зачистке свалки начались потому, что "земля стала выталкивать мусор".
Между тем, на ликвидацию 18 свалок в Среднеахтубинском районе было выделено около 300 миллионов рублей. ООО "Гринлайт" также занимается зачисткой полигона под Камышином. Стоимость проводимых здесь работ оценивается еще почти в полмиллиарда рублей. Эта же компания, помимо контрактов на ликвидацию несанкционированных свалок, получила в 2020 году заказов почти на 1 миллиард рублей на расчистку ериков в Среднеахтубинском районе.
На фото: в феврале этого года на уже ликвидированную свалку нагнали технику и рабочих.
Материал подготовлен в рамках проекта "Сохраним природу для будущих поколений".
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