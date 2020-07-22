«Sreda» для тех, кто устал от городской суеты

Экономика 22.07.2020 14:25 Реклама
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22.07.2020 14:25 Реклама
Сегодня жить за городом становится всё более популярно. Иметь загородную недвижимость – привлекательно. Здесь радость общения с природой и городской комфорт может стать реальностью.
К примеру, всего в трех минутах езды от Волжского и тридцати пяти от центра Волгограда сравнительно недавно появился новый коттеджный поселок «Sreda».
В живописном месте расположены 1 и 2-х этажные дома площадью от 120 кв.м., разработанные ведущими дизайнерами Волгоградской области.
К коттеджам подведены все коммунальные услуги. Во всем доме - «теплые полы». Комфорта добавляют витражные окна, естественный свет позволяет экономить электричество, улучшает настроение и положительно сказывается на трудоспособности и здоровье. К каждому дому прилегает собственный земельный участок и личная парковка на три машиноместа. «Стоит отметить, что стоимость коттеджа равна стоимости квартиры в городе», - подчеркнули сотрудники администрации коттеджного поселка «Sreda».
Жителям КП «Sreda» открывается совсем другая жизнь: в экологически чистом районе уютные дома, прогулочные аллеи, детские площадки и зоны барбекю, баня, открытый бассейн и собственный пак-ресторан - это закрытая частная территория. У многих мечта жить в таком месте, и сейчас лучшее время, чтобы её осуществить.
«В «Sreda» формируется новое мировоззрение: каждый гордится местом, где он живет, и чувствует ответственность за новых соседей и друзей, – поделились впечатлениями новоселы коттеджного поселка. - Ни дорожной пыли, ни городского шума, ни заводов вблизи. Только вы, уют и природа!»
Контактная информация: многоканальный телефон 88002015815, sredadom.ru, инстаграм: @sredadom. Объекты недвижимости продаются по договору купли-продажи, возможна ипотека, рассрочка, принимается материнский капитал.
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