Экономика

«Sreda» для тех, кто устал от городской суеты

Экономика 22.07.2020 14:25 Реклама
0
22.07.2020 14:25 Реклама


Сегодня жить за городом становится всё более популярно. Иметь загородную недвижимость – привлекательно. Здесь радость общения с природой и городской комфорт может стать реальностью.
К примеру, всего в трех минутах езды от Волжского и тридцати пяти  от  центра Волгограда сравнительно недавно появился новый коттеджный поселок «Sreda»
В живописном месте расположены 1 и 2-х этажные дома площадью от 120 кв.м., разработанные ведущими дизайнерами Волгоградской области.
 
К коттеджам подведены  все коммунальные услуги. Во всем доме - «теплые полы». Комфорта добавляют витражные окна, естественный свет позволяет экономить электричество, улучшает настроение и положительно сказывается на трудоспособности и здоровье. К каждому дому прилегает собственный земельный участок и личная парковка на три машиноместа. «Стоит отметить, что стоимость коттеджа равна стоимости квартиры в городе», - подчеркнули сотрудники администрации коттеджного поселка «Sreda».

Жителям КП «Sreda» открывается совсем другая жизнь: в экологически чистом районе уютные дома, прогулочные аллеи, детские площадки и зоны барбекю, баня, открытый бассейн и собственный пак-ресторан  - это закрытая частная территория. У многих мечта жить в таком месте, и сейчас лучшее время, чтобы её осуществить. 

«В «Sreda» формируется новое мировоззрение: каждый гордится местом, где он живет, и чувствует ответственность за новых соседей и друзей, – поделились впечатлениями новоселы коттеджного поселка. - Ни дорожной пыли, ни городского шума, ни заводов вблизи. Только вы, уют и природа!» 

Контактная информация: многоканальный телефон 88002015815,  sredadom.ru, инстаграм: @sredadom. Объекты недвижимости продаются по договору купли-продажи, возможна ипотека, рассрочка, принимается материнский капитал.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Кровля, фасады, водосточка. 8(8442) 95 50 05; 95 50 06

ЖК "Кача": скидки на квартиры до 300 тыс.+льготная ипотека
Экономика
22.07.2020 10:52
Экономика 22.07.2020 10:52
Комментарии

0
Далее
Экономика
21.07.2020 19:15
Экономика 21.07.2020 19:15
Комментарии

0
Далее
Экономика
21.07.2020 15:31
Экономика 21.07.2020 15:31
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.07.2020 14:07
Экономика 21.07.2020 14:07
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.07.2020 10:19
Экономика 21.07.2020 10:19
Комментарии

0
Далее
Экономика
20.07.2020 21:40
Экономика 20.07.2020 21:40
Комментарии

0
Далее
Экономика
20.07.2020 18:24
Экономика 20.07.2020 18:24
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.07.2020 16:56
Экономика 20.07.2020 16:56
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.07.2020 14:59
Экономика 20.07.2020 14:59
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.07.2020 13:45
Экономика 20.07.2020 13:45
Комментарии

0
Далее
Экономика
20.07.2020 13:33
Экономика 20.07.2020 13:33
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.07.2020 09:48
Экономика 20.07.2020 09:48
Комментарии

0
Далее
Экономика
20.07.2020 09:37
Экономика 20.07.2020 09:37
Комментарии

0
Далее
Экономика
19.07.2020 15:20
Экономика 19.07.2020 15:20
Комментарии

0
Далее
Экономика
17.07.2020 19:20
Экономика 17.07.2020 19:20
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

15:31
В Волгоградскую область туристов заманят деньгамиСмотреть фотографии
15:15
Дурь, биткоины, кэш: в Волгограде с продвинутого наркодилера взыскали 15 миллионовСмотреть фотографии
15:13
В Волгоградской области у «Партии пенсионеров» дефицит пожилых кандидатов в депутатыСмотреть фотографии
14:47
Уйти от понятия средней зарплаты учителей и врачей предложено правительству РоссииСмотреть фотографии
14:27
В Волгограде начали ремонт спортшколы, известной по жалобе Исинбаевой ПутинуСмотреть фотографии
14:25
«Sreda» для тех, кто устал от городской суетыСмотреть фотографии
14:24
52-летняя женщина пополнила список жертв коронавируса в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:57
Объединили потенциал: «Ростелеком» и «КИ системы» продолжат автоматизацию работы скорой медицинской помощиСмотреть фотографии
13:48
Под Волгоградом охотника перепутали с сурком и убили выстрелом в головуСмотреть фотографии
13:20
Пара из Волгограда взыскала с турфирмы деньги за сорванный из-за пандемии отпуск в ТурцииСмотреть фотографии
13:02
Волгоградцам предлагают назвать сквер у храма Александра НевскогоСмотреть фотографии
12:41
Лишь 23 выпускника в Волгоградской области смогли сдать ЕГЭ по русскому языку на 100 балловСмотреть фотографии
12:14
Средняя стоимость купленных в Волгоградской области смартфонов выросла на 21%Смотреть фотографии
11:48
55 жителей Волгоградской области погибли от коронавирусаСмотреть фотографии
11:46
45 лет назад очистные сооружения на острове Голодный избавили Волгоград от холерыСмотреть фотографии
10:52
Волгоградстат порадовал новыми данными о росте зарплат во время пандемииСмотреть фотографии
10:29
В Волгограде на глазах инвалидов и престарелых спалили жилой домСмотреть фотографии
10:20
Шокирующее ДТП на пустом перекрестке в Волгограде: покалечены ребенок и двое взрослыхСмотреть фотографииCмотреть видео
08:38
Не осталось ни «Шиша»: в Волгограде конфисковали нелегальные сигаретыСмотреть фотографии
21:08
Ежегодное чудо: озеро цветущих лотосов под Волгоградом сняли с высотыСмотреть фотографииCмотреть видео
19:15
Крупный город Волгоградской области берет в долг более полумиллиардаСмотреть фотографии
16:34
Семья председателя КСП Волгограда избавляется от земельных угодийСмотреть фотографии
16:07
Режим ЧС из-за фекалий надолго накрыл Дубовку Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:31
Денежные переводы Western Union запущены в интернет-банке «Открытия»Смотреть фотографии
14:07
Губернатор Андрей Бочаров посетил новое производство на промплощадке волгоградского «КАУСТИКа»Смотреть фотографии
13:33
Пятьдесят четвертой жертвой коронавируса в Волгоградской области стал пенсионер из УрюпинскаСмотреть фотографии
13:21
В Волгограде столичная аферистка превратила 14 друзей в потерпевшихСмотреть фотографии
13:10
Волгоградских болельщиков продезинфицируют перед матчами «Ротора»Смотреть фотографии
13:02
Замдекана ВолГТУ идет под суд за взяткиСмотреть фотографии
12:33
Абсолютно новый асфальт срезают на Астраханском мосту в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 