Банк «Открытие» объединяет Непринимателей

Экономика 20.07.2020 18:24
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20.07.2020 18:24
Банк «Открытие» предлагает владельцам малого и среднего бизнеса присоединяться к сообществу «Непринимателей» и создает комьюнити
предпринимателей - единомышленников. Неприниматели действуют вопреки сложившимся обстоятельствам, созидают и выбирают развитие. Сообщество объединит тысячи людей, занимающихся собственным бизнесом в разных отраслях.
Банк запустил площадку neprinimateli.ru и Telegram-канал @neprinimateli, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
Находить новые контакты, получать полезные знания, быть ролевой моделью для других, находить себе подобных - всё это смогут сделать участники сообщества.
На сайте собраны актуальные истории предпринимателей. Многие из них перестроили или создали новый бизнес в пандемию. Их примеры доказывают, что в любой ситуации можно найти решение и возможность для развития своего дела. Например, запустить в разгар кризиса новый бизнес, перевести учеников из 44 филиалов шахматной школы в онлайн или объединить людей в сообщество для помощи медикам.
Каждый предприниматель может разместить на сайте сообщества историю своего успеха, поддержать и вдохновить других.
«Текущие условия требуют молниеносной реакции, высокого уровня гибкости и новых знаний. Выигрывает тот, кто непрерывно готов меняться, учиться, осваивать новые технологии и адаптировать их в свой бизнес. Предоставить предпринимателям комфортную среду для общения и партнерства — цель сообщества «Непринимателей». Участники сообщества получат постоянную поддержку банка — от советов экспертов до помощи в поиске партнёров», - прокомментировала заместитель председателя правления банка «Открытие» Надия Черкасова.
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