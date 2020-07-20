



Трое подозреваемых в разбойном нападении на фермера из Городищенского района задержаны полицией. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по региону, 28-летний москвич, а также ранее судимые 34-летний ростовчанин и 41-летний волгоградец взяты под арест. Оперативные мероприятия проводились во всех трех городах, в которых проживают предполагаемые преступники.

С заявлением в полицию 44-летний аграрий обратился в середине ноября 2019 года. Он сообщил, что вечером в его дом ворвались трое незнакомых в масках и стали требовать деньги. Они обыскали жилище, а когда ничего не нашли, то избили хозяина железными прутами. С собой злоумышленники прихватили партмоне, в котором лежали 8 тысяч рублей. Впоследствии мужчину госпитализировали с тяжкими травмами головы.

На установление личностей нападавших, а также их задержание правоохранителям понадобилось несколько месяцев. Приятели сознались в совершенном преступлении. Они пояснили, что рассчитывали найти у сельхозпроизводителя вырученные от продажи урожая деньги.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ – «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением предмета, используемого в качестве оружия, совершенный с проникновением в жилище». Им грозит до 12 лет лишения свободы.



