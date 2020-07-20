Расследования 20.07.2020 09:51
0
20.07.2020 09:51
Трое подозреваемых в разбойном нападении на фермера из Городищенского района задержаны полицией. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по региону, 28-летний москвич, а также ранее судимые 34-летний ростовчанин и 41-летний волгоградец взяты под арест. Оперативные мероприятия проводились во всех трех городах, в которых проживают предполагаемые преступники.
С заявлением в полицию 44-летний аграрий обратился в середине ноября 2019 года. Он сообщил, что вечером в его дом ворвались трое незнакомых в масках и стали требовать деньги. Они обыскали жилище, а когда ничего не нашли, то избили хозяина железными прутами. С собой злоумышленники прихватили партмоне, в котором лежали 8 тысяч рублей. Впоследствии мужчину госпитализировали с тяжкими травмами головы.
На установление личностей нападавших, а также их задержание правоохранителям понадобилось несколько месяцев. Приятели сознались в совершенном преступлении. Они пояснили, что рассчитывали найти у сельхозпроизводителя вырученные от продажи урожая деньги.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ – «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением предмета, используемого в качестве оружия, совершенный с проникновением в жилище». Им грозит до 12 лет лишения свободы.
Реклама
Страшные таблетки продала худеющему волгоградцу девушка из Кубани20.07.2020 14:54
Расследования 20.07.2020 14:54
Столица российской провинции наращивает долг20.07.2020 13:45
Расследования 20.07.2020 13:45
В Волгограде сотрудницу ИФНС жестоко убили из-за ревности18.07.2020 10:23
Расследования 18.07.2020 10:23
Под Волгоградом рядового запаса осудили за два мощных удара по голове приятеля17.07.2020 16:50
Расследования 17.07.2020 16:50
"Кукурузная" афера довела жителя Ставропольского края в Волгограде до суда17.07.2020 15:05
Расследования 17.07.2020 15:05
В Волгоградской области суд отправил под арест душителя девушки из Йошкар-Олы17.07.2020 14:15
Расследования 17.07.2020 14:15
В Волгограде на совещании с зампрокурора появилось новое уголовное дело в сфере ЖКХ16.07.2020 16:02
Расследования 16.07.2020 16:02
Силовики раскрыли подробности убийства девушки из Йошкар-Олы в Волгоградской области16.07.2020 10:50
Расследования 16.07.2020 10:50
Благотворительность спасла двоих бутлегеров из Урюпинска от «уголовки»16.07.2020 10:37
Расследования 16.07.2020 10:37
Пропавшую под Волгоградом девушку из Йошкар-Олы нашли мертвой16.07.2020 09:03
Расследования 16.07.2020 09:03
В Волгограде директора подпольного завода с доходом в 320 млн рублей отправили в колонию15.07.2020 18:04
Расследования 15.07.2020 18:04
Сожгла из ревности: в Волгограде убийцу двух мужчин и ребенка осудили на 18 лет15.07.2020 16:39
Расследования 15.07.2020 16:39
В Волгограде новогодняя афера со взяткой обернулась для двух жуликов тюрьмой15.07.2020 11:18
Расследования 15.07.2020 11:18
Волгоградец «со связями» в Росимуществе обманул знакомых на 10 млн рублей13.07.2020 17:32
Расследования 13.07.2020 17:32
В Волгоградской области риэлтор устроил казнь клиента на краю обрыва13.07.2020 12:33
Расследования 13.07.2020 12:33
Реклама