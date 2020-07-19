Экономика

Власти не депрессуют из-за потерь экономики Волгоградской области от пандемии

Экономика 19.07.2020 15:20
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19.07.2020 15:20


Из всех видов экономической деятельности в Волгоградской области общепит показал самый сильный регресс. По данным администрации Волгоградской области, за январь – май текущего года падение оборота общественного питания составило 19% по сравнению с аналогичным уровнем прошлого года, сообщает ИА «Высота 102». Объем оказанных населению платных услуг сократился на 15,8%, оборот розничной торговли –  на 7,3%. 
«Администрация области поэтапно отменяет ограничительные меры, что будет способствовать оживлению сферы услуг», - полагают в органе исполнительной власти региона. При этом чиновники пытаются сосредоточиться на позитиве. «Основные драйверы экономики – строительство и промышленность – показывают рост», - с гордостью отмечают в администрации области. Так, за 5 месяцев объем работ в строительстве на территории Волгоградской области вырос на 20%. Индекс промышленного производства составил 101,9%. В прошлом году за тот же временной отрезок показатель составлял 100,8%.
Напомним, в Волгоградской области кафе и рестораны были закрыты для посетителей с 28 марта по 30 июня, работая только на доставку и вынос. С 30 июня региональный оперштаб разрешил заведениям открыть для посетителей летние террасы. До 31 июля не функционируют кинотеатры, развлекательные центры, бани, музеи и ряд других организаций. Также продолжает действовать обязательный масочный режим.

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