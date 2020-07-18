Расследования

В Волгограде сотрудницу ИФНС жестоко убили из-за ревности

Расследования 18.07.2020 10:23
0
18.07.2020 10:23


В Волгограде задержан подозреваемый в убийстве 44-летней женщины, обнаруженной в пруду. Как сообщил ИА «Высота 102» старший следователь СО по Кировскому району СУ СКР по Волгоградской области Олег Олейников, им оказался 27-летний ранее судимый сосед погибшей.  По данным информагентства, волгоградка работала делопроизводителем в межрайонной инспекции ФНС. 
16 июля пара отправилась на пляж, расположенный рядом с жилым комплексом «Колизей» на улице Токарева. Между мужчиной и женщиной произошел конфликт, причиной которого стала ревность. Мужчина схватил большую деревянную палку и стал бить ей по голове женщины. Когда та перестала подавать признаки жизни, он бросил тело в водоем, а сам собрал все вещи и пошел домой. 
В настоящее время решается вопрос об аресте задержанного. Свою вину в убийстве он признал, подробно рассказав все обстоятельства совершённого в ходе проверки показаний на месте.



Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Кровля, фасады, водосточка. 8(8442) 95 50 05; 95 50 06

ЖК "Кача": скидки на квартиры до 300 тыс.+льготная ипотека
Расследования
17.07.2020 16:50
Расследования 17.07.2020 16:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.07.2020 15:05
Расследования 17.07.2020 15:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.07.2020 14:15
Расследования 17.07.2020 14:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.07.2020 16:02
Расследования 16.07.2020 16:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.07.2020 10:50
Расследования 16.07.2020 10:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.07.2020 10:37
Расследования 16.07.2020 10:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.07.2020 09:03
Расследования 16.07.2020 09:03
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.07.2020 18:04
Расследования 15.07.2020 18:04
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.07.2020 16:39
Расследования 15.07.2020 16:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.07.2020 11:18
Расследования 15.07.2020 11:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.07.2020 17:32
Расследования 13.07.2020 17:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.07.2020 12:33
Расследования 13.07.2020 12:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.07.2020 12:23
Расследования 13.07.2020 12:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.07.2020 11:27
Расследования 12.07.2020 11:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.07.2020 15:55
Расследования 11.07.2020 15:55
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:36
Власти Волгограда одобрили концепцию благоустройства поймы ЦарицыСмотреть фотографии
13:43
В поселке под Волгоградом ввели двухмесячный карантинСмотреть фотографии
12:46
Налоговики Камышина возвращаются к докоронавирусному режиму работыСмотреть фотографии
12:02
Конца не видать: в Волгоградской области COVID-19 прочно обосновалсяСмотреть фотографии
11:52
В Волгограде медработник отдала годовую зарплату аферистамСмотреть фотографии
10:23
В Волгограде сотрудницу ИФНС жестоко убили из-за ревностиСмотреть фотографии
10:13
Волгоградцы дождались ремонта тротуара на Астраханском мостуСмотреть фотографии
09:49
Под Волгоградом 15-летний велосипедист насмерть разбился на дорогеСмотреть фотографии
09:38
В Волгоградской области воспламенившийся электрический столб оставил селян без светаСмотреть фотографии
08:57
В Волгограде бойцы спецназа задержали продавца героинаСмотреть фотографии
21:13
«Горячие» будни волгоградских поваровСмотреть фотографии
19:53
В СК России ждут результатов сложных экспертиз по делу об убийстве царской семьиСмотреть фотографии
19:20
Заводы РУСАЛа победили в отраслевом конкурсе социальной эффективностиСмотреть фотографии
19:09
В Волгограде из-за сообщения о минировании экстренно сел самолет Санкт-Петербург - МахачкалаСмотреть фотографии
18:50
Работодатель рассказал о нагрузках найденного мертвым терапевта Николаевской ЦРБСмотреть фотографии
18:32
Любимый доктор и человек большого сердца: памяти волгоградского врача Ирины ГайдукСмотреть фотографииCмотреть видео
17:37
Палатки под запретом: детские лагеря в Волгоградской области готовят к суровой работе в пандемиюСмотреть фотографии
16:54
Радиофобия: узнай и не бойсяСмотреть фотографии
16:50
Под Волгоградом рядового запаса осудили за два мощных удара по голове приятеляСмотреть фотографии
16:28
Коллектив Волжского трубного завода в пятидесятый раз встретил День металлургаСмотреть фотографии
15:18
МегаФон и Росгеология приступают к морским изысканиям в рамках проекта Arctic ConnectСмотреть фотографии
15:05
"Кукурузная" афера довела жителя Ставропольского края в Волгограде до судаСмотреть фотографии
14:50
В Волгограде скончалась главный врач поликлиники №3Смотреть фотографии
14:15
В Волгоградской области суд отправил под арест душителя девушки из Йошкар-ОлыСмотреть фотографииCмотреть видео
13:29
Волгоградец отдал мошеннику-оккультисту кучу денег за прогноз на будущееСмотреть фотографии
12:15
Волгоградцев с горшка учат противостоять кризисам в экономикеСмотреть фотографии
11:03
В Волгограде в пруду нашли труп сотрудницы налоговой инспекцииСмотреть фотографии
10:15
В Волгограде на рассвете вспыхнул багажник новой иномаркиСмотреть фотографииCмотреть видео
09:58
Сотрудник ГУ МЧС по Волгоградской области скончался в больнице после тушения пожараСмотреть фотографии
09:35
В больнице под Волгоградом нашли повешенным врача-терапевтаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 