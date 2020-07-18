В Волгограде сотрудницу ИФНС жестоко убили из-за ревности

Расследования 18.07.2020 10:23
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18.07.2020 10:23
В Волгограде задержан подозреваемый в убийстве 44-летней женщины, обнаруженной в пруду. Как сообщил ИА «Высота 102» старший следователь СО по Кировскому району СУ СКР по Волгоградской области Олег Олейников, им оказался 27-летний ранее судимый сосед погибшей. По данным информагентства, волгоградка работала делопроизводителем в межрайонной инспекции ФНС.
16 июля пара отправилась на пляж, расположенный рядом с жилым комплексом «Колизей» на улице Токарева. Между мужчиной и женщиной произошел конфликт, причиной которого стала ревность. Мужчина схватил большую деревянную палку и стал бить ей по голове женщины. Когда та перестала подавать признаки жизни, он бросил тело в водоем, а сам собрал все вещи и пошел домой.
В настоящее время решается вопрос об аресте задержанного. Свою вину в убийстве он признал, подробно рассказав все обстоятельства совершённого в ходе проверки показаний на месте.
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