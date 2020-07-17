



Бывший военнослужащий одной из воинских частей Камышина Александр Шипулин выслушал приговор за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью своему знакомому. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, Волгоградский гарнизонный военный суд приговорил 24-летнего Шипулина к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Установлено, что рядовой запаса 26 июня 2019 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, встретил в рабочем поселке Иловля своего знакомого. В ходе словесного конфликта бывший военнослужащий нанес мужчине два удара кулаком по голове, от которых последний потерял сознание и упал на бетонный пол. Потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью.

Шипулин в судебном заседании признал себя виновным в предъявленном ему обвинении. Он пояснил, что был пьян и ему показалось, что приятель его провоцирует.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.



