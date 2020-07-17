Расследования

Под Волгоградом рядового запаса осудили за два мощных удара по голове приятеля

Расследования 17.07.2020 16:50
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17.07.2020 16:50


Бывший военнослужащий одной из воинских частей Камышина Александр Шипулин выслушал приговор за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью своему знакомому. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, Волгоградский гарнизонный военный суд приговорил 24-летнего Шипулина к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима.
Установлено, что рядовой запаса 26 июня 2019 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, встретил в рабочем поселке Иловля своего знакомого. В ходе словесного конфликта бывший военнослужащий нанес мужчине два удара кулаком по голове, от которых последний потерял сознание и упал на бетонный пол. Потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью.
Шипулин в судебном заседании признал себя виновным в предъявленном ему обвинении. Он пояснил, что был пьян и ему показалось, что приятель его провоцирует. 
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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