Прокуратура подключилась к делу о гибели ребенка в реке под Волгоградом

Прокуратура Волгоградской области проводит проверку в связи с гибелью 12-летнего школьника в реке Цимла, сообщили V102.RU в надзорном ведомстве.

Напомним, что тело мальчика накануне из речки в районном поселке Чернышковский поняли спасатели. На данный момент известно, что ребенок купался на «диком» пляже и неожиданно ушёл под воду.

- На место происшествия выезжал прокурор Чернышковского района Санан Китаев. По данному факту следственными органами проводится процессуальная проверка, ход и результаты которой поставлены органами прокуратуры на контроль, - сообщили в ведомстве.

Фото: ГКУ «Служба спасения»