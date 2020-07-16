Общество

Главная общественница Волгоградской области не ощутила социальной напряженности из-за пандемии

Общество 16.07.2020 17:43
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16.07.2020 17:43


Уровень зарплат в Волгоградской области за первое полугодие текущего года в Волгоградской области не упал. Об этом сегодня на совещании в администрации региона заявила председатель общественной палаты области, лидер облсовпрофа Татьяна Гензе, сообщает ИА «Высота 102». «Конечно, в какой-то мере показатели сохранились за счет выплат, которые получили медики и соцработники», - добавила Гензе.
Щедрые комплименты от главной активистки региона получили представители власти, грамотная финансовая политика которых, по мнению выступающей, обеспечила успехи в экономике. Речь идет о зафиксированном приросте поступлений доходов в бюджет региона за 6 месяцев 2020 года.
Кризисных явлений в реальном секторе экономики – остановки работы предприятий в связи с COVID-19, отсутствия у предприятий денег на выплату зарплат – госпожа Гензе, по всей видимости, не заметила. «Нужно поблагодарить всех, кто внес вклад в исполнение консолидированного бюджета области. Это и те организации, которые выполнили поручение президента, которые сохранили среднюю зарплату, столкнулись с новым режимом работы -  удаленка, и дистанционка. Но не было допущено социальной напряженности», - уверена глава ОП ВО.
О потерявших работу из-за коронавируса жителях региона Татьяна Гензе упомянула вскользь. «Пандемия показала, что борьба с серыми зарплатами не завершена. Когда в апреле были обращения граждан  из сферы торговли, которые работали без оформления и оказались без социальных гарантий и без работы», - вспомнила руководитель общественной палаты.

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