Общество

«Это был настоящий ужас!»: смерч оставил без крыш десятки домов в Волгоградской области

Общество 15.07.2020 12:20
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15.07.2020 12:20


Жители поселка Мирный Новониколаевского района Волгоградской области уже несколько дней отходят от пережитого потрясения и подсчитывают ущерб от разгула стихии. Как рассказали ИА "Высота 102" селяне, это произошло 8 июля около 22:00. "Раздался сильный гул, все затряслось. Это был настоящий ужас!", - вспоминают люди. По их словам, смерч пришел с пруда Новый и "прогулялся" по окраине поселка.
"Создавалось впечатление, что дома взрываются изнутри. Ветер был очень сильный, двухметровые деревья вырывал с корнем, срывал крыши, газовые трубы в клубок сворачивал", - вспоминают люди.

Больше всего досталось жителям улицы Молодежная - здесь самые большие разрушения. Пострадали также домовладения на улицах Вишневая, Кленовая и Садовая. К счастью, жертв и пострадавших среди населения нет. Скорость ветра достигала более 28 метров в секунду. Стихия, как уверяют жители поселка, бушевала не более 2-3 минут, а последствия придется ликвидировать еще долго.

В администрации Мирного сельского поселения уточнили, что в общей сложности смерч повредил 22 домовладения. В 6 домах степень разрушения кровли составляет 80-100%, в 7 домовладениях зафиксированы частичные повреждения несущих опор и кровли. В остальных домовладениях на крышах в некоторых местах сорвало шифер.
Как сообщил ИА "Высота 102" глава Мирного сельского поселения Артем Куроплин, администрация района и сельского поселения оказывает всем пострадавшим помощь. Власти обещают за свой счет восстановить поврежденные стихией дома. "Люди не понесут затрат", - заверил глава сельского поселения. По его словам, пострадавшим также будет оказана материальная помощь, в том числе по линии соцзащиты. Ее размер уточняется. Накануне закончились работы по вывозу мусора и обломков, а с завтрашнего дня строители приступят к восстановительным работам.
Местная жительница Светлана Степанова, проживающая на пострадавшей от смерча улице Молодежная, рассказала, что сейчас с ужасом ждет дождя. Ее семья, оставшаяся без крыши над головой, рискует потерять то, что осталось, так как незащищенные от влаги конструкции и имущество могут прийти в негодность. Светлана сообщила, что один такой дождь ее семья уже пережила позавчера. Несмотря на то, что строители закрыли раскрытую крышу специальным защитным материалом, полностью оградить строение от дождя не удалось. Семья несколько часов собирала воду в тазы и ведра. В доме провисли натяжные потолки, взмокли все стены. Видео потопа семья Степановых прислала в редакцию информагентства. "Мы очень просим, чтобы нам побыстрее починили крышу, пока снова не пошел дождь. Надеемся, что власти нас не обманут", - говорит Светлана. 


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