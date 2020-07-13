На Мамаев курган в Волгограде заселяют 17 белок из Подмосковья

Экология 13.07.2020 13:43
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13.07.2020 13:43
Из Подмосковья в Волгоград доставили 17 белок, которых после карантина выпустят на постоянное место жительства в зеленую зону мемориального комплекса на Мамаевом кургане. Как сообщили ИА "Высота 102" в музее-заповеднике "Сталинградская битва", для пушистых зверьков изготовили новые домики и развесили дополнительные кормушки. Для посетителей мемориального комплекса обновили информацию по кормлению симпатичных грызунов.
Напомним, первые пять беличьих семей были привезены из Подмосковья в Волгоград в 2017 году. Тогда инициатива исходила от директора музея - заповедника "Сталинградская битва" Алексея Васина, ушедшего из жизни. Подарил белок волгоградцам министр природных ресурсов и экологии Сергей Донсков, который в День Победы принимал участие в открытии Аллеи России у подножия Мамаева кургана.
Для белок создали все условия - закупили домики-дуплянки, установили специальные кормушки и поилки. С тех пор пушистые грызуны не просто освоились на новом месте - они почувствовали себя дома, без проблем перезимовали и начали размножаться. Животные облюбовали деревья на западном склоне Мамаева кургана. Первое время белок обижали наглые грачи, но потом все наладилось. По сообщению музея-заповедника, весной этого года у белок снова появилось потомство.
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