На Мамаев курган в Волгограде заселяют 17 белок из Подмосковья





Из Подмосковья в Волгоград доставили 17 белок, которых после карантина выпустят на постоянное место жительства в зеленую зону мемориального комплекса на Мамаевом кургане. Как сообщили ИА "Высота 102" в музее-заповеднике "Сталинградская битва", для пушистых зверьков изготовили новые домики и развесили дополнительные кормушки. Для посетителей мемориального комплекса обновили информацию по кормлению симпатичных грызунов.

Напомним, первые пять беличьих семей были привезены из Подмосковья в Волгоград в 2017 году. Тогда инициатива исходила от директора музея - заповедника "Сталинградская битва" Алексея Васина, ушедшего из жизни. Подарил белок волгоградцам министр природных ресурсов и экологии Сергей Донсков, который в День Победы принимал участие в открытии Аллеи России у подножия Мамаева кургана.





Для белок создали все условия - закупили домики-дуплянки, установили специальные кормушки и поилки. С тех пор пушистые грызуны не просто освоились на новом месте - они почувствовали себя дома, без проблем перезимовали и начали размножаться. Животные облюбовали деревья на западном склоне Мамаева кургана. Первое время белок обижали наглые грачи, но потом все наладилось. По сообщению музея-заповедника, весной этого года у белок снова появилось потомство.



