Самовыдвиженцы презрели борьбу за мандат депутата Волгоградской облдумы

Выборы 13.07.2020 11:21
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13.07.2020 11:21
Ни один независимый кандидат не изъявил желание пойти на довыборы депутата Волгоградской облдумы по Урюпинскому округу №1. Как сообщили ИА «Высота 102» в облизбиркоме, участие в кампании примут только партийные объединения, которые имеют статус парламентских. Этап выдвижения длился месяц и завершился накануне, 12 июля.
Главная сложность для самовыдвиженцев и кандидатов от партий, не имеющих льготы – сбор подписей граждан в свою поддержку. Для регистрации необходимо заручиться поддержкой 3396 избирателей. По признанию лидера реготделения «Справедливой России» Дмитрия Калашникова, в целом мотивация у потенциальных борцов за мандат, даже при условии содействия партии, участвовать в локальных выборах, крайне слабая.
В действующем созыве областной думы также нет ни одного самостоятельного депутата – все 36 человек избирались от политических сил. Место в заксобрании освободилось осенью прошлого года после назначения бывшего мэра Урюпинска, главного единоросса области Сергея Горнякова членом Совета Федерации.
В числе претендентов на вакантный мандат партия власти снова выставила высокопоставленного чиновника из столицы русской провинции. При поддержке «ЕР» на довыборы идет глава Урюпинского района Александр Феронов. Конкуренцию ему попытаются составить трое руководителей местных муниципальных учреждений – директор МУП «Саночистка» Валерий Глушко (ЛДПР), директор детской школы искусств Игорь Мастаченко («Партия пенсионеров») и директор МАУ «Проектно-архитектурное бюро», депутат Урюпинской гордумы Валерий Бочков («СР»). Обком КПРФ выставил кандидатуру директора ООО «Развитие 2020» Людмилы Соколовой.
Напомним, довыборы в Волгоградскую облдуму состоятся в единый день голосования – 13 сентября. В Волгоградской гордуме замещению подлежат два мандата – по Тракторозаводскому и Центральному округам.
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