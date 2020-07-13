Выборы

Самовыдвиженцы презрели борьбу за мандат депутата Волгоградской облдумы

Выборы 13.07.2020 11:21
0
13.07.2020 11:21


Ни один независимый кандидат не изъявил желание пойти на довыборы депутата Волгоградской облдумы по Урюпинскому округу №1. Как сообщили ИА «Высота 102» в облизбиркоме, участие в кампании примут только партийные объединения, которые имеют статус парламентских. Этап выдвижения длился месяц и завершился накануне, 12 июля.
Главная сложность для самовыдвиженцев и кандидатов от партий, не имеющих льготы – сбор подписей граждан в свою поддержку. Для регистрации необходимо заручиться поддержкой 3396 избирателей.  По признанию лидера реготделения «Справедливой России» Дмитрия Калашникова, в целом мотивация у потенциальных борцов за мандат, даже при условии содействия партии, участвовать в локальных выборах, крайне слабая.  
В действующем созыве областной думы также нет ни одного самостоятельного депутата – все 36 человек избирались от политических сил. Место в заксобрании освободилось осенью прошлого года после назначения бывшего мэра Урюпинска, главного единоросса области Сергея Горнякова членом Совета Федерации.
В числе претендентов на вакантный мандат партия власти снова выставила высокопоставленного чиновника из столицы русской провинции. При поддержке «ЕР» на довыборы идет глава Урюпинского района Александр Феронов. Конкуренцию ему попытаются составить трое руководителей местных муниципальных учреждений – директор МУП «Саночистка» Валерий Глушко (ЛДПР), директор детской школы искусств Игорь Мастаченко («Партия пенсионеров») и директор МАУ «Проектно-архитектурное бюро», депутат Урюпинской гордумы Валерий Бочков («СР»). Обком КПРФ выставил кандидатуру директора ООО «Развитие 2020» Людмилы Соколовой.
Напомним, довыборы в Волгоградскую облдуму состоятся в единый день голосования – 13 сентября. В Волгоградской гордуме замещению подлежат два мандата – по Тракторозаводскому и Центральному округам.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Кровля, фасады, водосточка. 8(8442) 95 50 05; 95 50 06

ЖК "Кача": скидки на квартиры до 300 тыс.+льготная ипотека
Выборы
06.07.2020 16:12
Выборы 06.07.2020 16:12
Комментарии

0
Далее
Выборы
18.06.2020 17:41
Выборы 18.06.2020 17:41
Комментарии

0
Далее
Выборы
15.01.2020 10:53
Выборы 15.01.2020 10:53
Комментарии 0

0
Далее
Выборы
14.10.2019 16:06
Выборы 14.10.2019 16:06
Комментарии 0

0
Далее
Выборы
14.10.2019 09:20
Выборы 14.10.2019 09:20
Комментарии 0

0
Далее
Выборы
13.09.2019 10:12
Выборы 13.09.2019 10:12
Комментарии 0

0
Далее
Выборы
11.09.2019 13:31
Выборы 11.09.2019 13:31
Комментарии 0

0
Далее
Выборы
11.09.2019 11:28
Выборы 11.09.2019 11:28
Комментарии 0

0
Далее
Выборы
09.09.2019 11:24
Выборы 09.09.2019 11:24
Комментарии 0

0
Далее
Выборы
09.09.2019 11:23
Выборы 09.09.2019 11:23
Комментарии 0

0
Далее
Выборы
09.09.2019 10:00
Выборы 09.09.2019 10:00
Комментарии 0

0
Далее
Выборы
09.09.2019 08:31
Выборы 09.09.2019 08:31
Комментарии 0

0
Далее
Выборы
09.09.2019 07:02
Выборы 09.09.2019 07:02
Комментарии 0

0
Далее
Выборы
09.09.2019 00:42
Выборы 09.09.2019 00:42
Комментарии 0

0
Далее
Выборы
08.09.2019 20:57
Выборы 08.09.2019 20:57
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

15:55
Армейские палатки возле больниц Волгограда сворачивают, но могут снова развернутьСмотреть фотографии
15:05
Клиника трагически погибшего врача судится с администрацией ВолгоградаСмотреть фотографии
14:57
Главу наркоимперии с филиалами в 42 регионах РФ будут судить в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:44
Обнаружена лодка бесследно исчезнувшего 37-летнего волгоградцаСмотреть фотографии
13:43
На Мамаев курган в Волгограде заселяют 17 белок из ПодмосковьяСмотреть фотографии
13:20
Журавлиные крики Большого Лимана: опасная зона под Волгоградом стала раем для птицСмотреть фотографииCмотреть видео
13:04
На отвоеванное мэрией Волгограда имущество у автовокзала покушаются торговцыСмотреть фотографии
12:37
«ЕвроХим» и ОНФ передали средства защиты врачам Октябрьской ЦРБСмотреть фотографии
12:33
В Волгоградской области риэлтор устроил казнь клиента на краю обрываСмотреть фотографии
12:23
Задержан подозреваемый в обмане на 2,7 млн рублей жаждущего любви волгоградцаСмотреть фотографии
12:11
В аптеках Волгограда появятся свежие пиявкиСмотреть фотографии
11:54
Число зараженных COVID-19 в Волгоградской области перевалило за 7500 человекСмотреть фотографии
11:38
Губернатор Волгоградской области мотивировал аграриев на новый рывок в битве за урожайСмотреть фотографии
11:21
Самовыдвиженцы презрели борьбу за мандат депутата Волгоградской облдумыСмотреть фотографии
10:07
Под Волгоградом перевернулся квадроцикл с двумя женщинамиСмотреть фотографии
09:50
Владельца турбазы под Волгоградом оштрафовали за отсутствие антисептиковСмотреть фотографии
08:51
Организаторы и поставщики питания в медучреждения Волгограда изменили подход к контролю качества продуктов для больничных менюСмотреть фотографии
21:04
Под раскаленным солнцем волгоградцев штрафуют за незаконное купание в рекеСмотреть фотографииCмотреть видео
18:37
Отдыхали семьями: в Волгограде разыскивают уплывшего на лодке молодого мужчинуСмотреть фотографии
17:27
В Волгограде с братской могилы исчезла метровая гранитная табличкаСмотреть фотографии
16:03
В список самых неуловимых преступников России попал убийца волгоградского криминального авторитетаСмотреть фотографии
15:10
В борьбу за мандат депутата Волгоградской облдумы вступили пять партийСмотреть фотографии
15:01
В Волгограде бодрые коровы устроили шоу на пляжеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:43
Под Волгоградом погибший от COVID-19 мужчина 5 дней не обращался к медикамСмотреть фотографии
14:02
Похудевший из-за пандемии бюджет Волгоградской области ожидает перекройка ​Смотреть фотографии
12:14
Коронавирус продолжает нести смерть в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:27
В Волгоградской области фермер оставил слабовидящих стариков без земельных наделовСмотреть фотографии
10:46
Под Волгоградом пенсионер трагически погиб на дорогеСмотреть фотографии
10:34
Под Волгоградом водитель с тремя детьми в машине устроила опасное ДТПСмотреть фотографии
08:18
Под Волгоградом двухлетняя девочка утонула в надувном бассейнеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 