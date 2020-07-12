



Самые ощутимые потери отмечаются по бюджетообразующему налогу на прибыль, поступления которого за полугодие составили 10,8 млрд рублей. Это на 1,2 млрд ​меньше, чем в 2019 году. Также снижение зафиксировано по налогу на имущество организаций и налогу, взимаемому по упрощенной системе налогообложения – в совокупности почти на 900 миллионов рублей. Еще один из основных налогов – НДФЛ. По нему есть прирост на уровне 2% и объем доходов в сумме 10,5 миллиардов рублей.

С начала текущего года доходы областного бюджета составили 56,5 миллиардов рублей, из них 35,9 миллиарда рублей – налоговые поступления. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, как отмечают в профильном ведомстве, «региону удалось мобилизовать в бюджет налоговых доходов на 800 миллионов больше, чем в аналогичный период прошлого года».

Расходы областного бюджета напротив выросли по сравнению с прошлым годом на 27,4% и составили 57,3 миллиарда рублей. Дополнительное финансирование пошло на борьбу с коронавирусной инфекцией.

Согласно закону о бюджете Волгоградской области, доходы в текущем году должны составить 108,9 млрд рублей. Основной налог ​ - на прибыль организаций – должен принести 25,5 миллиардов рублей. Плановые назначения по НДФЛ составляют около 23,3 миллиардов.​

В настоящее время комитет финансов Волгоградской области работает над поправками в бюджет. Пандемия обернулась серьезными проблемами для реального сектора экономики и потребовала незапланированных расходов на ликвидацию последствий распространения COVID-19.

Проект изменений в главный финансовый документ региона будет рассмотрен на следующем очном заседании областной думы, которое назначено на 20 августа.









Темпы роста налоговых поступлений в бюджет Волгоградской области впервые за последние годы начали заметно снижаться. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные регионального комитета финансов,​ отрицательная динамика зафиксирована во втором квартале текущего года.