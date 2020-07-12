Экономика 12.07.2020 14:02
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12.07.2020 14:02
Темпы роста налоговых поступлений в бюджет Волгоградской области впервые за последние годы начали заметно снижаться. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные регионального комитета финансов, отрицательная динамика зафиксирована во втором квартале текущего года.
Самые ощутимые потери отмечаются по бюджетообразующему налогу на прибыль, поступления которого за полугодие составили 10,8 млрд рублей. Это на 1,2 млрд меньше, чем в 2019 году. Также снижение зафиксировано по налогу на имущество организаций и налогу, взимаемому по упрощенной системе налогообложения – в совокупности почти на 900 миллионов рублей. Еще один из основных налогов – НДФЛ. По нему есть прирост на уровне 2% и объем доходов в сумме 10,5 миллиардов рублей.
С начала текущего года доходы областного бюджета составили 56,5 миллиардов рублей, из них 35,9 миллиарда рублей – налоговые поступления. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, как отмечают в профильном ведомстве, «региону удалось мобилизовать в бюджет налоговых доходов на 800 миллионов больше, чем в аналогичный период прошлого года».
Расходы областного бюджета напротив выросли по сравнению с прошлым годом на 27,4% и составили 57,3 миллиарда рублей. Дополнительное финансирование пошло на борьбу с коронавирусной инфекцией.
Согласно закону о бюджете Волгоградской области, доходы в текущем году должны составить 108,9 млрд рублей. Основной налог - на прибыль организаций – должен принести 25,5 миллиардов рублей. Плановые назначения по НДФЛ составляют около 23,3 миллиардов.
В настоящее время комитет финансов Волгоградской области работает над поправками в бюджет. Пандемия обернулась серьезными проблемами для реального сектора экономики и потребовала незапланированных расходов на ликвидацию последствий распространения COVID-19.
Проект изменений в главный финансовый документ региона будет рассмотрен на следующем очном заседании областной думы, которое назначено на 20 августа.
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