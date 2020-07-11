Прокуроры напомнили главе Краснослободска Волгоградской области о потраченных миллионах

Мало кто из высокопоставленных чиновников может "удостоиться чести" получить в один день два постановления из суда. А вот глава Краснослободска Волгоградской области Владимир Сурков "удостоился". Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на официальный сайт Среднеахтубинского районного суда, чиновник привлечен к административной ответственности за ненадлежащее содержание автомобильных дорог. Инициатором иска выступила районная прокуратура.





Примечательно, что эти дела по двум новым отремонтированным дорогам – объездной, проходящей мимо школы, больницы и жилых домов и по центральной улице. Дороги были построены и отремонтированы в 2017 и в 2019 годах за счет бюджетных средств. Сумма первого контракта, который был подписан 19 октября 2016 года - 10 млн 800 тысяч рублей. При этом работы должны были быть исполнены в течение 30 дней с момента заключения. Однако акты выполненных работ подписывались с декабря 2016 года, а строительство началось в январе-феврале 2017 года.

Сумма второго контракта - от 2019 года - 47 млн 955 тыс. рублей с гарантией 5 лет.

Казалось бы, за такие деньги дороги должны быть практически идеальными. Но что получилось на выходе? Заплатки сплошь и рядом, неровности, "укрепленные щебнем" обочины и тот же щебень на перекрестках и поворотах. Вот и приходится прокурору напоминать через суд о возложенных на главу иадминистрации обязанностях. Постановление суда однозначно: так относиться к безопасности дорожного движения и содержанию автомобильных дорог недопустимо.





Напомним, ИА "Высота 102" уже рассказывало о "достижениях" Владимира Суркова в материале "Деньги освоены, акты подписаны: глава Краснослободска отчитался о "замечательном" благоустройстве". Речь шла о программе облагораживания городской среды с развитием общественных территорий, озеленением и тротуарной сетью. Результаты этой работы также вызвали массу вопросов у жителей города.







