Прокуроры напомнили главе Краснослободска Волгоградской области о потраченных миллионах

Борьба с коррупцией 11.07.2020 22:54
0
11.07.2020 22:54
Мало кто из высокопоставленных чиновников может "удостоиться чести" получить в один день два постановления из суда. А вот глава Краснослободска Волгоградской области Владимир Сурков "удостоился". Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на официальный сайт Среднеахтубинского районного суда, чиновник привлечен к административной ответственности за ненадлежащее содержание автомобильных дорог. Инициатором иска выступила районная прокуратура.
Примечательно, что эти дела по двум новым отремонтированным дорогам – объездной, проходящей мимо школы, больницы и жилых домов и по центральной улице. Дороги были построены и отремонтированы в 2017 и в 2019 годах за счет бюджетных средств. Сумма первого контракта, который был подписан 19 октября 2016 года - 10 млн 800 тысяч рублей. При этом работы должны были быть исполнены в течение 30 дней с момента заключения. Однако акты выполненных работ подписывались с декабря 2016 года, а строительство началось в январе-феврале 2017 года.
Сумма второго контракта - от 2019 года - 47 млн 955 тыс. рублей с гарантией 5 лет.
Казалось бы, за такие деньги дороги должны быть практически идеальными. Но что получилось на выходе? Заплатки сплошь и рядом, неровности, "укрепленные щебнем" обочины и тот же щебень на перекрестках и поворотах. Вот и приходится прокурору напоминать через суд о возложенных на главу иадминистрации обязанностях. Постановление суда однозначно: так относиться к безопасности дорожного движения и содержанию автомобильных дорог недопустимо.
Напомним, ИА "Высота 102" уже рассказывало о "достижениях" Владимира Суркова в материале "Деньги освоены, акты подписаны: глава Краснослободска отчитался о "замечательном" благоустройстве". Речь шла о программе облагораживания городской среды с развитием общественных территорий, озеленением и тротуарной сетью. Результаты этой работы также вызвали массу вопросов у жителей города.
Реклама
Фигурирующая в уголовном деле компания продолжает получать контракты на благоустройство в Волгограде10.07.2020 15:28
Борьба с коррупцией 10.07.2020 15:28
В Волгоградской области чиновник-единоросс незаконно пристроился на теплое местечко10.07.2020 14:12
Борьба с коррупцией 10.07.2020 14:12
Комитеты администрации Волгоградской области попали в измененный план проверок Счетной палаты России07.07.2020 21:08
Борьба с коррупцией 07.07.2020 21:08
В Волгограде раскрыли схему хищения бюджетных средств на благоустройстве парка30.06.2020 17:08
Борьба с коррупцией 30.06.2020 17:08
Бывший замглавы города в Волгоградской области идет под суд за взятку30.06.2020 14:54
Борьба с коррупцией 30.06.2020 14:54
В Волгоградской области у депутатов диагностировали "амнезию" при заполнении деклараций о доходах29.06.2020 16:20
Борьба с коррупцией 29.06.2020 16:20
В СУ СКР по Волгоградской области за месяц расследовали дело о взятке подполковнику29.06.2020 10:03
Борьба с коррупцией 29.06.2020 10:03
Иномарку с креплениями для детских кресел покупает Волгоградский университет23.06.2020 17:25
Борьба с коррупцией 23.06.2020 17:25
Волгоградский «Ротор» раскрыл зарплаты руководства10.06.2020 15:17
Борьба с коррупцией 10.06.2020 15:17
Обнародованы зарплаты директоров волгоградских колледжей и техникумов07.06.2020 20:43
Борьба с коррупцией 07.06.2020 20:43
В Волгоградской области директора учреждения осудят за получение взятки в виде мангала04.06.2020 10:38
Борьба с коррупцией 04.06.2020 10:38
Мультитулы с патриотической символикой покупают за счет бюджета Волгоградской области02.06.2020 10:41
Борьба с коррупцией 02.06.2020 10:41
В Волгоградской области за дачу взятки начальнику колонии задержан бывший зэк01.06.2020 12:55
Борьба с коррупцией 01.06.2020 12:55
Экс-спикер гордумы Волгограда обогнала по зарплате всех руководителей МУК31.05.2020 15:47
Борьба с коррупцией 31.05.2020 15:47
Жителя Волгоградской области посадили за взятку инспектору ДПС31.05.2020 08:27
Борьба с коррупцией 31.05.2020 08:27
Реклама