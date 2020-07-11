Борьба с коррупцией

Прокуроры напомнили главе Краснослободска Волгоградской области о потраченных миллионах

Борьба с коррупцией 11.07.2020 22:54
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11.07.2020 22:54



Мало кто из высокопоставленных  чиновников может "удостоиться чести" получить в один день два постановления из суда. А вот глава Краснослободска Волгоградской области Владимир Сурков "удостоился". Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на официальный сайт Среднеахтубинского районного суда, чиновник привлечен к административной ответственности за ненадлежащее содержание автомобильных дорог. Инициатором иска выступила районная прокуратура. 

Примечательно, что эти дела по двум новым отремонтированным дорогам  – объездной, проходящей мимо школы, больницы и жилых домов и по центральной улице. Дороги были построены и отремонтированы в 2017 и в 2019 годах за счет бюджетных средств. Сумма  первого контракта, который был подписан 19 октября 2016 года  - 10 млн  800 тысяч рублей. При этом работы должны были быть исполнены в течение 30 дней с момента заключения. Однако акты выполненных работ подписывались с декабря 2016 года, а строительство началось в январе-феврале 2017 года.
Сумма второго контракта  - от 2019 года  -  47 млн  955 тыс. рублей с гарантией 5 лет. 
 
Казалось бы, за такие деньги дороги должны быть практически идеальными. Но что получилось на выходе? Заплатки сплошь и рядом, неровности, "укрепленные щебнем" обочины и тот же щебень на перекрестках  и  поворотах. Вот и приходится прокурору напоминать через суд о возложенных на главу иадминистрации обязанностях.  Постановление суда однозначно: так относиться к безопасности дорожного движения и содержанию автомобильных дорог недопустимо.

Напомним, ИА "Высота 102" уже  рассказывало о "достижениях" Владимира Суркова в материале  "Деньги освоены, акты подписаны: глава Краснослободска отчитался о "замечательном" благоустройстве". Речь шла о программе облагораживания городской среды с развитием общественных территорий, озеленением и тротуарной сетью. Результаты этой работы также вызвали массу вопросов у жителей города.


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