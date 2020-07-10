Экономика

Сбербанк расширил сеть торгового эквайринга в медучреждениях Волгоградской области

Экономика 10.07.2020 11:03 Новости компаний
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10.07.2020 11:03 Новости компаний


Волгоградское отделение Сбербанка и сеть многопрофильных клиник «ДИАЛАЙН» заключили договор, согласно которому в местах деятельности медицинского учреждения в регионе будут установлены терминалы Сбербанка на прием банковских карт к оплате предоставляемых услуг.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, терминалами бесконтактной оплаты Сбербанка будут оснащены 20 многопрофильных клиник и центров лабораторной диагностики медицинского учреждения в Волгоградской области, а также Центр хирургии «ДИАЛАЙН» в г. Волжский. Первый этап установки терминалов эквайринга прошел в мае, с момента установки клиентами клиник совершено уже более 12 тысяч операций. 
Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка: «Популярность безналичных платежей среди жителей Волгоградской области стремительно растет.  Какие бы услуги не оказывали наши клиенты, использование терминала сегодня - это самый удобный, быстрый и безопасный способ оплаты услуг. На сегодняшний день Сбербанк в регионе уже установил более 27 тысяч платежных устройств для оплаты банковскими картами, и эта цифра продолжает расти. С начала 2020 года Волгоградское отделение Сбербанка подключило более 560 торгово-сервисных точек в регионе преимущественно для представителей предприятий общественного питания, супермаркетов, медицинских учреждений и магазинов одежды».
Глеб Пышаков, генеральный директор ООО «ММЦ «ДИАЛАЙН»«Безопасность - один из принципов работы компании "ДИАЛАЙН", который в современных условиях приобрел еще большую значимость. Для нас важно, чтобы пациенты были уверены в безопасности не только медицинских услуг, но и в безопасности внутренней среды наших клиник. Именно поэтому технология бесконтактной оплаты банковскими картами используется во всех многопрофильных клиниках и центрах лабораторной диагностики "ДИАЛАЙН". Благодаря сотрудничеству со Сбербанком, провести оплату в клиниках можно удобно, быстро и, главное, безопасно».
До 30 сентября 2020 года ставки по торговому эквайрингу Сбербанка снижены для   медицинских учреждений. Такая возможность предоставлена как для действующих, так и для новых клиентов Сбербанка.
Чтобы подключить эквайринг от Сбербанка нужно оставить заявку на официальном сайте банка или позвонить на горячую линию по номеру телефона: 8 800 555 55 50. 
Подробная информация о тарифах и условиях подключения на официальном сайте. 

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