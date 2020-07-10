Под Волгоградом два грузовика загорелись после ДТП на трассе

Происшествия 10.07.2020 11:08
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10.07.2020 11:08
Дорожное происшествие с пожаром, в котором пострадал один человек, произошло накануне в Дубовском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, водитель автомобиля "ГАЗ-330232", который двигался из Дубовки в Волгоград, на 650 км трассы "Сызрань-Саратов-Волгоград" не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с автомашиной "ЗИЛ-131" с прицепом.
В результате ДТП произошло возгорание автомашины "ГАЗ" и прицепа "ЗИЛа". В больницу в травмами доставлен 41-летний водитель "ГАЗа".
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