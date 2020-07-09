Расследования 09.07.2020 17:07
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09.07.2020 17:07
Сотрудники волгоградской Госавтоинспекции установили личность и задержали водителя "Mitsubishi Lancer", опасную езду которого по трассе засняли и выложили очевидцы в социальной сети. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, нарушителем оказался 52-летний водитель. В отношении него составлен административный протокол по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ "Выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения". Мужчине грозит штраф в размере 5 тысяч рублей.
Как установили полицейские, 1 июля на территории Среднеахтубиского района Волгоградской области он совершил выезд на полосу встречного движения, создав аварийную ситуацию на дороге. В результате его маневров, едва не завершившихся лобовым столкновением, два автомобиля были вынуждены съехать на обочину. ИА "Высота 102" недавно рассказывало об этом инциденте. Как сообщил автолюбитель, который чудом избежал на трассе столкновения с беспредельщиком, он направил запись с видеорегистратора и заявление в ГИБДД.
Напомним, что видеорегистратор в машине волгоградца запечатлел не только сам опасный момент на дороге, но и государственный регистрационный знак черной иномарки. Все необходимые данные волгоградец передал сотрудникам полиции.
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