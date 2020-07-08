Происшествия 08.07.2020 16:24
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08.07.2020 16:24
Горящее пшеничное поле угрожает населенному пункту в Михайловском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном управлении ГУ МЧС, в настоящее время проводится эвакуация населения силами администрации района.
Сообщение о ландшафтном пожаре в районе хутора Княжеский 2 поступило в оперативные службы в 13:01.
По прибытию первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что горит пшеница. Есть угроза распространения пожара на населенный пункт.
Причина и обстоятельства пожара устанавливаются.
К тушению привлечено 8 ед. техники 34 человека, от МЧС 7 ед. техники 33 человека.
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