Банк ВТБ и автолизинговая компания «Европлан» заключили соглашение об открытии кредитной линии на 25 млрд рублей
Экономика 07.07.2020 14:53 Новости компаний
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07.07.2020 14:53 Новости компаний
Банк ВТБ открыл автолизинговой компании «Европлан» кредитную линию объемом 25 млрд руб. со сроком траншей до 3 лет. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, компания направит средства на финансирование лизинговых сделок.
«Европлан» сотрудничает с банком ВТБ с 2013 года. При принятии решения о кредитовании учитывалось успешное долгосрочное партнёрство, безупречная кредитная история компании и ее многолетнее лидерство на рынке автолизинга в России.
«Несмотря на сложную ситуацию, в которой оказался сегмент автолизинга, компания «Европлан» успешно продолжает свою деятельность на рынке, ее услуги остаются востребованными. Мы считаем эту сделку важным этапом развития сотрудничества со своим давним партнером и уверены, что это позволит компании успешно реализовать ее бизнес-планы», – отметил Юрий Соловьев, первый заместитель президента-председателя правления ВТБ.
«Европлан» – крупнейший лизингодатель малого и среднего бизнеса в России, самостоятельная компания. Мы продолжали закупать транспорт, необходимый нашим клиентам для их деятельности, и сейчас действуем максимально активно, выводим на рынок новые продукты и услуги. Стабильное финансирование от крупнейшего банка позволит нам активнее развиваться и поддерживать наших клиентов», – комментирует Александр Михайлов, генеральный директор ЛК «Европлан».
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