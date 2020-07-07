



Банк ВТБ открыл автолизинговой компании «Европлан» кредитную линию объемом 25 млрд руб. со сроком траншей до 3 лет. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, компания направит средства на финансирование лизинговых сделок.

«Европлан» сотрудничает с банком ВТБ с 2013 года. При принятии решения о кредитовании учитывалось успешное долгосрочное партнёрство, безупречная кредитная история компании и ее многолетнее лидерство на рынке автолизинга в России.

«Несмотря на сложную ситуацию, в которой оказался сегмент автолизинга, компания «Европлан» успешно продолжает свою деятельность на рынке, ее услуги остаются востребованными. Мы считаем эту сделку важным этапом развития сотрудничества со своим давним партнером и уверены, что это позволит компании успешно реализовать ее бизнес-планы», – отметил Юрий Соловьев, первый заместитель президента-председателя правления ВТБ.