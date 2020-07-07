Расследования

Убийца своей матери не нашел снисхождения у суда и присяжных в Волгограде

Расследования 07.07.2020 14:08
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07.07.2020 14:08


Апелляционная инстанция Волгоградского областного суда подтвердила приговор 37-летнему Александру Максимову, осужденному к 9 годам 10 месяцам колонии строгого режима за жестокое убийство своей матери. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, Максимов пытался обжаловать приговор Тракторозаводского районного суда, мотивировав непричастностью к убийству. Однако облсуд признал приговор законным и обоснованным.
Максимов в марте текущего года был признан виновным в убийстве матери. Уголовное дело рассматривалось с участием присяжных заседателей, которые признали его виновным и не заслуживающим снисхождения.
Установлено, что 13 мая 2019 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с матерью. В ходе конфликта он при помощи двух ножей и кухонного топорика нанес престарелой женщине более 60 ударов по различным частям тела, от которых она скончалась на месте происшествия. Максимов пытался убедить коллегию присяжных заседателей в том, что он не причастен к смерти матери. Однако ему не поверили. Присяжные полностью и единодушно согласилась с мнением прокуратуры о виновности Максимова в убийстве.
Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.
Приговор вступил в законную силу.

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