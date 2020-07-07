Общество

Последние трактора завода-банкрота ушли с молотка в Волгограде

Общество 07.07.2020 16:12
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07.07.2020 16:12


Имущество АО "Тракторная компания "ВГТЗ", а именно специализированная техника, ушло новым владельцам. Как сообщает ИА "Высота 102", на торгах проданы четыре трактора завода-банкрота. Примечательно, что самый "молодой" трактор ДТ-75В-С4 сошел с конвейера в 2008 году. Все остальные машины 1998 года выпуска. Однако покупателей, с которыми заключены договоры купли-продажи, это не остановило. Трактор ДТ-75 ДС4, Трактор ВТ-100Д, Трактор ДТ-175 М за 651 тысячу 777 рублей приобрел житель Волгоградской области из Городищенского района, а трактор ДТ-75В-С4 за 399 тысяч рублей купило на торгах предприятие из Чувашии.
Остальное имущество обанкроченного предприятия, в числе которого оборудование, товарно-материальные ценности и даже автомобиль "УАЗ-3909" 1999 года выпуска, покупателей не заинтересовало. Примечательно, что практические все оборудование, агрегаты, оргтехника были произведены несколько лет и даже десятилетий назад. Начальная цена всего распродаваемого имущества, в которое входили и трактора, составляла почти 180 миллионов рублей. В настоящее время то, что было не распродано, снова выставлено на торги, но уже за 161 миллион рублей. 
АО "Тракторная компания "ВГТЗ" было признано несостоятельным (банкротом) в декабре 2018 года. Конкурсное производство продлено до 30 ноября 2020 года.
АО "Тракторная компания "ВГТЗ" (входит в концерн "Тракторные заводы", КТЗ)  занимается производством машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства. В открытых источниках сообщается, что в начале октября 2017 года наблюдательный совет ВЭБа принял решение о "дефолтной стратегии" в отношении КТЗ. ВЭБ подал заявление о признании банкротом управляющей компании КТЗ, а также подал иски о признании банкротами производственных предприятий КТЗ, выступавших поручителями и залогодателями по обязательствам управляющей компании, в числе которых "Тракторная компания "ВГТЗ" и ТД "Волгоградский трактор". 
В феврале 2018 года сообщалось, что предприятия концерна "Тракторные заводы", в который входит и волгоградское предприятие, в соответствии с решением руководства страны переходят в управление ГК "Ростех".

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