Страховые представители СОГАЗ-Мед поддерживают застрахованных в любой ситуации





Компания «СОГАЗ-Мед» за первые пять месяцев 2020 года индивидуально проинформировала более 8,6 млн застрахованных. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, работа в части информирования разделилась на два направления.





До начала эпидемии, в рамках национального проекта «Здравоохранение», страховые представители СОГАЗ-Мед проинформировали 4,8 млн граждан об их правах и возможностях в системе ОМС, о необходимости прохождения диспансеризации, профилактических медицинских осмотров и диспансерном наблюдении. Информирование проходило посредством СМС-сообщений, мессенджера Viber, отправки писем по почте и e-mail, а также посредством телефонного обзвона и голосовых сообщений. , в рамках национального проекта «Здравоохранение», страховые представители СОГАЗ-Мед проинформировали 4,8 млн граждан об их правах и возможностях в системе ОМС, о необходимости прохождения диспансеризации, профилактических медицинских осмотров и диспансерном наблюдении. Информирование проходило посредством СМС-сообщений, мессенджера Viber, отправки писем по почте и e-mail, а также посредством телефонного обзвона и голосовых сообщений.





В связи с возникновением эпидемиологической обстановки в стране компанией «СОГАЗ-Мед», начиная с марта 2020 года, была оперативно перестроена работа страховых представителей по информированию граждан. В кратчайшие сроки были разработаны новые информационные материалы.

В адрес более 3,8 млн граждан с целью недопущения развития коронавирусной инфекции были направлены сообщения о:

- приостановлении проведения профилактических мероприятий,

- необходимости соблюдения мер профилактики,

- необходимости вызова врача на дом в случаях проявления признаков простудных заболеваний,

- возможности прохождения диспансерного наблюдения на дому (для застрахованных лиц, состоящих на диспансерном наблюдении),

- возможности обратиться за готовым полисом ОМС после окончания карантина.





«Оперативная перестройка работы в новых условиях позволила быстро и эффективно сообщить застрахованным в СОГАЗ-Мед обо всех произошедших изменениях, обратить внимание на то, что наши страховые представители готовы помогать им в решении всех возникающих вопросов и защищать права застрахованных в компании граждан на получение своевременной качественной и бесплатной медицинской помощи по ОМС,» - считают в компании. - Страховые представители ежедневно выполняют свою работу, что особенно важно в непростых условиях возникновения новой коронавирусной инфекции».













Примеры помощи страховых представителей СОГАЗ-Мед застрахованному в период возникновения новой коронавирусной инфекции





В контакт-центр филиала в Калининградской области. поступил звонок от застрахованного, который рассказал, что после госпитализации его матери с диагнозом COVID-19 у него появилась высокая температура. Вызванная скорая помощь оставила заболевшего дома под наблюдением участкового терапевта. Гражданин почувствовал себя хуже. Страховой представитель СОГАЗ-Мед оперативно связался с руководством Городской станции скорой медицинской помощи. В результате достигнутых договоренностей бригада скорой помощи доставила его для консультации в инфекционную больницу, затем пациент был госпитализирован.

В Краснодарский филиал СОГАЗ-Мед обратилась застрахованная, которая больше месяца пыталась попасть на прием к эндокринологу в поликлинику по месту прикрепления, имея при этом хроническое заболевание. На каждый звонок в регистратуру поликлиники, застрахованная получала ответ, что данная поликлиника находится на карантине в связи с эпидемиологической обстановкой в стране, поэтому принять ее не могут. Страховой представитель незамедлительно связался с представителем медицинской организации и застрахованной была оказана должная медицинская помощь.





Аналогичных примеров оказанной помощи компанией «СОГАЗ-Мед» много.

«Очень важно, чтобы застрахованные не боялись обращаться с вопросами в рамках системы ОМС к своим страховым представителям, - подчеркнули к компании. - Защита прав застрахованных – основная задача страховых медицинских организаций. Каждый застрахованный в компании «СОГАЗ-Мед» может бесплатно обратиться к страховым представителям, которые круглосуточно и в любой день помогут в решении вопросов в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС)».









СОГАЗ-Мед напоминает, к страховому представителю нужно обращаться, если:

• нарушены сроки ожидания приема врача, консультации узких специалистов, диагностических исследований или госпитализации;

• отказали в бесплатной госпитализации при наличии направления или в экстренной ситуации;

• предлагают оплатить или принести лекарственные средства и/или расходные материалы, необходимые для оказания медицинской помощи в стационаре;

• у гражданина возникли претензии к действиям медицинского персонала;

• по иным вопросам в рамках ОМС.

Генеральный директор АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» Толстов Дмитрий Валерьевич отмечает: «Каждый застрахованный СОГАЗ-Мед должен знать, что страховая компания готова предоставить ему необходимую информацию, обеспечить реализацию его прав на своевременную, качественную и бесплатную медицинскую помощь по ОМС. Защита прав застрахованных является первостепенной в нашей работе. Страховые представители компании призваны реализовать ее в полной мере». «Каждый застрахованный СОГАЗ-Мед должен знать, что страховая компания готова предоставить ему необходимую информацию, обеспечить реализацию его прав на своевременную, качественную и бесплатную медицинскую помощь по ОМС. Защита прав застрахованных является первостепенной в нашей работе. Страховые представители компании призваны реализовать ее в полной мере».









Если Вы застрахованы в компании «СОГАЗ-Мед» и у Вас возникли вопросы, связанные с получением медицинской помощи в системе ОМС или качеством оказания медицинских услуг, обращайтесь к страховым представителям по круглосуточному телефону контакт-центра 8-800-100-07-02 (звонок по России бесплатный). Подробная информация на сайте www.sogaz-med.ru .













Справка о компании:

Страховая компания «СОГАЗ-Мед» осуществляет деятельность с 1998 г. Региональная сеть СОГАЗ-Мед занимает 1-е место среди страховых медицинских организаций по количеству регионов присутствия, насчитывая более 1 120 подразделений на территории 56 субъектов РФ и г. Байконур. Количество застрахованных - более 42 млн человек. СОГАЗ-Мед осуществляет деятельность по ОМС: контролирует качество обслуживания застрахованных при получении медпомощи в системе ОМС, обеспечивает защиту прав застрахованных граждан, восстанавливает нарушенные права граждан в досудебном и судебном порядке. В 2020 году рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности и качества услуг страховой компании «СОГАЗ-Мед» на уровне «А++» (наивысший по применяемой шкале уровень надежности и качества услуг в рамках программы ОМС). На протяжении уже нескольких лет СОГАЗ-Мед присваивается этот высокий уровень оценки.