Коронавирус: это важно знать





В случае с COVID-19 события развиваются достаточно быстро, так что информация по диагностике и лечению коронавируса постоянно обновляется. Специалисты страховой компании «СОГАЗ-Мед» решили напомнить читателям ИА «Высота 102» об основных рекомендациях по защите от вирусных инфекций.





Симптомы во многом сходны со многими респираторными заболеваниями и обычным (сезонным) гриппом:

• высокая температура тела;

• головная боль;

• слабость

• кашель;

• затрудненное дыхание;

• боли в мышцах;

• тошнота;

• рвота;

• диарея.





Если вы обнаружили у себя один или сразу несколько симптомов, СОГАЗ-Мед рекомендует незамедлительно обратиться за медицинской помощью путем вызова врача на дом.





Пути передачи коронавируса:





• воздушно-капельный (выделение вируса происходит при кашле, чихании, разговоре);

• контактно-бытовой (через предметы обихода).





Как защитить себя от заражения?





Защитить себя на 100% от вируса невозможно, но если соблюдать определенные правила, то риск заражения можно снизить в несколько раз:





• Чаще мойте руки с мылом, используйте дезинфицирующие средства. Желательно носить их с собой, чтобы в любой обстановке вы могли очистить руки.

• На работе и дома регулярно очищайте поверхности и устройства, к которым прикасаетесь (клавиатура, оргтехника общего пользования, экран смартфона и т.д.).

• Старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми руками (такие прикосновения совершаются нами в среднем 15 раз в час).

• Находясь в людных местах, максимально сократите прикосновения к находящимся там поверхностям и предметам и не касайтесь лица.

• Чаще проветривайте помещение.

• Носите с собой одноразовые салфетки и всегда прикрывайте нос и рот, когда вы кашляете или чихаете. Обязательно утилизируйте их после использования.

• Избегайте приветственных рукопожатий и поцелуев в щеку, пока эпидемиологическая ситуация не стабилизируется.

• Воздержитесь от посещения общественных мест: торговых центров, спортивных и зрелищных мероприятий, транспорта в час пик.





Помогают ли маски при инфекционных заболеваниях?

Использование одноразовой медицинской маски снижает риск заболевания вирусными инфекциями, которые передаются воздушно-капельным путем. Для больных ОРВИ ношение маски обязательно.

Как правильно носить медицинскую маску?





Если вы хотите достичь максимального эффекта защиты от вируса при ношении маски, стоит обратить внимание на следующие рекомендации:

• Перед применением маски следует тщательно вымыть руки.

• Маска должна плотно сидеть на лице, полностью закрывая нос, рот и подбородок.

• При использовании повязки запрещается трогать ее руками.

• Надевать и снимать маску можно только за ушные петли, не дотрагиваясь до ее ткани.

• Менять маски следует каждые 2 часа. Использованное изделие следует сразу утилизировать, не стоит оставлять его на столе или класть в сумку. Повторное применение недопустимо! Маска является одноразовой.

• Надевать повязку на лицо необходимо только в помещениях, в транспорте или при прямом контакте с больным человеком. На улице риск заболевания минимален, и маску можно не использовать.





Можно ли вылечить новый коронавирус?





Пока не существует специфического противовирусного препарата от нового коронавируса — так же, как нет специфического лечения от большинства других респираторных вирусов, вызывающих простудные заболевания.

Вирусную пневмонию, основное опасное осложнение коронавирусной инфекции, не рекомендуют лечить антибиотиками. В случае развития пневмонии – лечение направлено на поддержание функции лёгких.





Кто в группе риска?

Заразиться вирусом рискуют люди всех возрастов. Но, как и в случае других ОРВИ, дети и люди старше 65 лет с ослабленной иммунной системой – в зоне риска тяжёлого течения заболевания.





Есть ли вакцина против нового коронавируса?

В настоящее время в ряде стран, в том числе и в России уже начаты клинические испытания вакцины.





В чем разница между коронавирусом и вирусом гриппа?

Симптомы гриппа проявляются очень быстро, через 2-3 дня после заражения.

Коронавирусу же порой требуется для этого до 14 дней.





Следите за новейшей информацией о коронавирусе. Выполняйте рекомендации специалистов, центральных и местных органов здравоохранения, а также организации, в которой вы работаете, по защите себя и окружающих.





Cправка

Если Вы застрахованы в компании «СОГАЗ-Мед» и у Вас возникли вопросы, связанные с получением медицинской помощи в системе ОМС или качеством оказания медицинских услуг, обращайтесь в СОГАЗ-Мед по круглосуточному телефону контакт-центра 8-800-100-07-02 (звонок по России бесплатный). Подробная информация на сайте www.sogaz-med.ru.







