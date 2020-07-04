Не спеши в камыши: волгоградские пожарные придумали лодку-косилку





«Ноу-хау» по борьбе с зарослями пожароопасного камыша на водоёмах региона представили волгоградские спасатели. Как сообщает ИА «Высота 102», необычное плавсредство - лодка-косилка, предназначенная для подводной косьбы, было создано практически с нуля в 10 отряде ФПС. Как рассказали в региональном ГУ МЧС, сотрудники из Михайловки потратили немало времени и сил, чтобы модифицировать обычную лодку в камышекосилку. Большинство деталей вытачивалось вручную. В носовой части расположена сельскохозяйственная коса, приводимая в движение сложным механизмом. Спасатели установили на лодку двигатель, и активно используют её по назначению на водоемах Михайловки. Испытания сразу же доказали, что со своей главной задачей - выкосом жесткой и мягкой растительности, лодка-косилка справляется на отлично.