Экология

После 111 дней половодья для Волжской ГЭС наступило лето

Экология 03.07.2020 14:19
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03.07.2020 14:19


Волгоградский гидроузел перешел на сбросы, характерные для летнего времени. Как сообщили ИА «Высота 102» в филиале ПАО «РусГидро», расходы воды со 2 июля по 10 августа составят в среднем 6000±100 м³/с . Специалисты отмечают, что половодье этого года стало самым продолжительным за время эксплуатации Волжской ГЭС.  С середины марта - за 111 дней паводка было пропущено 152 км³ воды. Водосливная плотина была открыта 92 дня, с 21 марта по 21 июня. Максимально установленные Росводресурсами сбросы составили 25000 м³/с в течение 5 дней, с 13 по 17 апреля.
Такое же по объемам и сравнимое по продолжительности половодье отмечалось на Нижней Волге 30 лет назад. Оно продолжалось 100 дней, с 5 апреля по 13 июля 1990 года. Водосливная плотина для пропуска воды работала 77 дней, с 10 апреля по 27 июня. Максимальные сбросы в размере 27000 м³/с продолжались 8 дней.
 

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