«Чиновники прогнулись перед Москвой»: волгоградцы назвали опрос по времени фикцией

Общество 03.07.2020 10:16
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03.07.2020 10:16
Бурю возмущения вызвали результаты опроса о смене часового пояса у противников московского времени. Как сообщает ИА «Высота 102», в интернете создано уже несколько петиций, в которых жители региона требуют признать результаты голосования несоответствующими действительности. «Мы все на себе почувствовали плюсы нашего времени и зачем устроили этот цирк с возвращением московского, непонятно. В бланках просто проставляли галочки, и многие люди в социальных сетях жаловались, что им не предложили проголосовать за время. Некоторые акцентировали внимание, что паспорт никто не спрашивал, так что можно было прийти 10 раз на один участок, 10 раз на другой и вот вам результат. Вы откройте любой комментарий к посту о смене пояса и поймёте, что большинство за наше волгоградское время и все в ужасе, что придется опять возвращаться к тому, что было раньше. А раньше солнце у нас летом вставало в 3, а темнеть начинало уже после 20.00. Реальные люди, которые живут и работают здесь, голосовали за волгоградское время, один на 50 голосовал наоборот и откуда такой процент взялся за московское - непонятно», - говорится в одной петиции.
У волгоградца Валерия есть большие сомнения в том, что опрос прошел честно. «Всю неделю голосование по поправкам начиналось с 8 утра, а опрос с 2 дня. Поэтому голосовавшие с утра не могли принять участие в опросе, а идти второй раз по самой жаре пожилым тяжело. А это как раз те, кто прожил большую часть жизни в местном часовом поясе. Теперь опять будет рассветать полтретьего – в три, а темнеть в полвосьмого. Опять чиновники для своего удобства прогнулись перед Москвой», - считает мужчина.
Житель Волгограда Сергей уверен, что опрос по времени был полной фикцией. «Я голосовал на избирательном участке в школе №53 Советского района. У меня не спросили даже паспорт, дали какой-то невнятный листочек, положили в стопку на столе. Я мог проголосовать любое количество раз. А мои знакомые жаловались, что на некоторых участках даже бланков не было для голосования по времени. Нет никакого доверия к такому опросу. Наши депутаты просто хотят протолкнуть московское время правдами и неправдами, потому что столица им ближе, чем своя родная земля и свои избиратели», - говорит мужчина.
Напомним, как ранее сообщало ИА «Высота 102», предварительным данным, за возвращение московского времени высказались 65,7% участников опроса. Всего проголосовало 74% избирателей региона. Депутаты Волгоградской облдумы обсудят вопрос о времени 9 июля на ближайшем заседании. В случае, если инициаторы голосования выступят за целесообразность возвращения в регион московского времени, то 9 июля заксобрание «с пылу с жару» сможет принять постановление об обращении в Госдуму по данному вопросу.
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