Политика

Вопрос о времени в Волгоградской области решат в торжественной обстановке

Политика 02.07.2020 16:38
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02.07.2020 16:38


На ближайшем заседании Волгоградской облдумы депутаты обсудят вопрос о времени. 9 июля депутаты соберутся не в думском крыле здания, а в большом зале администрации Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102». В этом помещении парламентарии встречаются по торжественным моментам или в случае необходимости участия в заседании большого количества приглашенных. Без выступлений губернатора такие встречи, как правило, не обходятся.
Тема часового пояса в повестке дня думского заседания обозначена под №1. Вопрос сформулирован так: «О результатах мероприятий, проведенных на территории Волгоградской области и направленных на выявление мнения населения о часовой зоне на территории Волгоградской области». 
Итоги опроса по часовому поясу в Волгоградской области оргкомитет обещает озвучить 7 июля. В случае, если инициаторы голосования выступят за целесообразность возвращения в регион московского времени, то 9 июля заксобрание «с пылу с жару» сможет принять постановление об обращении в Госдуму по данному вопросу.
Напомним, согласно предварительным данным, за возвращение московского времени высказались 65,7% участников опроса. Всего проголосовало 74% избирателей региона.




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