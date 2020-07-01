В Волгограде дебоширка запустила порванный бюллетень в лицо члену избиркома

Происшествия 01.07.2020 17:35
0
01.07.2020 17:35
Очередная нештатная ситуация произошла на избирательном участке Ворошиловского района Волгограда. Как стало известно ИА «Высота 102», на одном из УИКов, расположенном в здании гимназии, молодая избирательница устроила потасовку. По сведениям от источника в избиркоме, не исключено, что инцидент мог быть намеренной провокацией.
Переполох на участке организовала 27-летняя девушка, которая буквально с порога стала выражать свое недовольство происходящим. Сначала она отказалась от дезинфекции рук, заявляя о нарушении ее прав. Членам комиссии удалось успокоить эмоционирующую горожанку и убедить пройти через обязательный для всех голосующих противоинфекционный «обряд».
Однако этот маленький перформанс оказался только вступлением к последующему спектаклю. Заполучив бюллетень в руки, участница голосования демонстративно его порвала на глазах у изумленной публики. Лист голосования, по твердому убеждению молодой особы, являлся недействительным. После чего она попыталась спастись бегством. На пути встала ошарашенная представитель УИКа, к лицу которой девушка припечатала порванный документ. Дебоширку задержали дежурившие на участке сотрудники полиции.
Председатель Ворошиловского ТИКа Галина Либина пояснила информагентству, что неприятный случай произошел на территории УИК №301. «Женщина отказывалась не только от обработки рук антисептиком, но и от средств индивидуальной защиты. Только после дополнительных разъяснений членов комиссии она надела маску и перчатки. Однако получив бюллетень, избирательница осталась недовольна его формой. Документ порвала и бросила в лицо подошедшему члену УИКа», - рассказала Галина Либина.
Сотрудники правопорядка, как добавила председатель ТИКа, задокументировали данное правонарушение для дачи ему дальнейшей правовой оценки. Отметим, что на избирательных участках Волгограда, наряду с Волжским, должно осуществляться видеонаблюдение.
Напомним, утром в Ворошиловском районе с участка №313 удалили наблюдателя. У представителя партии «Яблоко» оказалась высокая температура и другие признаки ОРВИ.
Реклама
В Волгограде ограбили федерального судью01.07.2020 11:01
Происшествия 01.07.2020 11:01
10-летний Вова пропал без вести в Краснооктябрьском районе Волгограда01.07.2020 10:01
Происшествия 01.07.2020 10:01
В Волгограде маршрутки открыли сезон ДТП после самоизоляции01.07.2020 09:59
Происшествия 01.07.2020 09:59
Две фуры столкнулись на трассе «Волгоград-Москва»01.07.2020 09:51
Происшествия 01.07.2020 09:51
В Волгоградской области молодая селянка прописала в своем жилище 29 иностранцев30.06.2020 15:55
Происшествия 30.06.2020 15:55
Волгоградец на краденые деньги одарил любимых женщин золотом30.06.2020 14:54
Происшествия 30.06.2020 14:54
Под Волгоградом компания молодежи ночью попала в ДТП с такси30.06.2020 10:28
Происшествия 30.06.2020 10:28
На юге Волгограда сгорел автобус30.06.2020 09:45
Происшествия 30.06.2020 09:45
Под Волгоградом водитель BMW подставил легковушку под удар29.06.2020 10:27
Происшествия 29.06.2020 10:27
В Волгограде этническая группа поставила на поток незаконную легализацию мигрантов29.06.2020 09:53
Происшествия 29.06.2020 09:53
Силовики в Волгоградской области разоружили сторожа28.06.2020 13:15
Происшествия 28.06.2020 13:15
В Волгоградской области «Камаз» перевернулся в чистом поле28.06.2020 10:43
Происшествия 28.06.2020 10:43
Под Волгоградом полыхает незаконная свалка27.06.2020 12:08
Происшествия 27.06.2020 12:08
В Волгоградской области помощница пенсионера опустошила его карту27.06.2020 11:42
Происшествия 27.06.2020 11:42
В Волгоградской области мать спасла младенца в ДТП27.06.2020 10:20
Происшествия 27.06.2020 10:20
Реклама