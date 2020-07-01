В Волгограде дебоширка запустила порванный бюллетень в лицо члену избиркома





Очередная нештатная ситуация произошла на избирательном участке Ворошиловского района Волгограда. Как стало известно ИА «Высота 102», на одном из УИКов, расположенном в здании гимназии, молодая избирательница устроила потасовку. По сведениям от источника в избиркоме, не исключено, что инцидент мог быть намеренной провокацией.

Переполох на участке организовала 27-летняя девушка, которая буквально с порога стала выражать свое недовольство происходящим. Сначала она отказалась от дезинфекции рук, заявляя о нарушении ее прав. Членам комиссии удалось успокоить эмоционирующую горожанку и убедить пройти через обязательный для всех голосующих противоинфекционный «обряд».

Однако этот маленький перформанс оказался только вступлением к последующему спектаклю. Заполучив бюллетень в руки, участница голосования демонстративно его порвала на глазах у изумленной публики. Лист голосования, по твердому убеждению молодой особы, являлся недействительным. После чего она попыталась спастись бегством. На пути встала ошарашенная представитель УИКа, к лицу которой девушка припечатала порванный документ. Дебоширку задержали дежурившие на участке сотрудники полиции.

Председатель Ворошиловского ТИКа Галина Либина пояснила информагентству, что неприятный случай произошел на территории УИК №301. «Женщина отказывалась не только от обработки рук антисептиком, но и от средств индивидуальной защиты. Только после дополнительных разъяснений членов комиссии она надела маску и перчатки. Однако получив бюллетень, избирательница осталась недовольна его формой. Документ порвала и бросила в лицо подошедшему члену УИКа», - рассказала Галина Либина.

Сотрудники правопорядка, как добавила председатель ТИКа, задокументировали данное правонарушение для дачи ему дальнейшей правовой оценки. Отметим, что на избирательных участках Волгограда, наряду с Волжским, должно осуществляться видеонаблюдение.

Напомним, утром в Ворошиловском районе с участка №313 удалили наблюдателя. У представителя партии «Яблоко» оказалась высокая температура и другие признаки ОРВИ.



