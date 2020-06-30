



В своем жилом домовладении 27-летняя жительница одного из сел Калачевского района прописала 29 граждан Армении. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, иностранцы были поставлены на регистрационный учет в доме площадью 64 квадратных метра, но фактически проживали в Волгограде и других районах области.

В отношении женщины решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 322.3 УК РФ "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации". Селянке может грозить до 3 лет лишения свободы.



