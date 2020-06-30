Волгоградец на краденые деньги одарил любимых женщин золотом





50-летний житель Советского района Волгограда, украв деньги с банковской карты, хорошо поел, сходил к массажисту и сделал приятные подарки знакомым женщинам. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, ранее судимый за убийство мужчина похитил карту у своего 58-летнего знакомого. Зная пин-код, он расплачивался картой в различных торговых организациях и снимал деньги в банкомате. Со слов задержанного, деньги он потратил на покупку ювелирных изделий своим знакомым женщинам, продуктов питания, а также на несколько посещений массажиста.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета», и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы.



