Волгоградец на краденые деньги одарил любимых женщин золотом

Происшествия 30.06.2020 14:54
0
30.06.2020 14:54
50-летний житель Советского района Волгограда, украв деньги с банковской карты, хорошо поел, сходил к массажисту и сделал приятные подарки знакомым женщинам. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, ранее судимый за убийство мужчина похитил карту у своего 58-летнего знакомого. Зная пин-код, он расплачивался картой в различных торговых организациях и снимал деньги в банкомате. Со слов задержанного, деньги он потратил на покупку ювелирных изделий своим знакомым женщинам, продуктов питания, а также на несколько посещений массажиста.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета», и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы.
Реклама
В Волгоградской области молодая селянка прописала в своем жилище 29 иностранцев30.06.2020 15:55
Происшествия 30.06.2020 15:55
Под Волгоградом компания молодежи ночью попала в ДТП с такси30.06.2020 10:28
Происшествия 30.06.2020 10:28
На юге Волгограда сгорел автобус30.06.2020 09:45
Происшествия 30.06.2020 09:45
Под Волгоградом водитель BMW подставил легковушку под удар29.06.2020 10:27
Происшествия 29.06.2020 10:27
В Волгограде этническая группа поставила на поток незаконную легализацию мигрантов29.06.2020 09:53
Происшествия 29.06.2020 09:53
Силовики в Волгоградской области разоружили сторожа28.06.2020 13:15
Происшествия 28.06.2020 13:15
В Волгоградской области «Камаз» перевернулся в чистом поле28.06.2020 10:43
Происшествия 28.06.2020 10:43
Под Волгоградом полыхает незаконная свалка27.06.2020 12:08
Происшествия 27.06.2020 12:08
В Волгоградской области помощница пенсионера опустошила его карту27.06.2020 11:42
Происшествия 27.06.2020 11:42
В Волгоградской области мать спасла младенца в ДТП27.06.2020 10:20
Происшествия 27.06.2020 10:20
В речке нашли тело пропавшего жителя Волгоградской области27.06.2020 09:33
Происшествия 27.06.2020 09:33
В Волжском люди в черной и белой масках пытались ограбить офисы микрозаймов26.06.2020 21:09
Происшествия 26.06.2020 21:09
Жителя Волгоградской области пронзило насквозь веткой дерева26.06.2020 16:49
Происшествия 26.06.2020 16:49
Водитель сбил двух девушек-подростков в Волгоградской области26.06.2020 10:57
Происшествия 26.06.2020 10:57
Под Волгоградом трактор чудом не вспахал три десятка боеприпасов времен войны26.06.2020 10:35
Происшествия 26.06.2020 10:35
Реклама