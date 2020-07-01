Экономика

ЖК «Лапшин Loft»: цена на котловане + ипотека с господдержкой

Экономика 01.07.2020 08:23 Реклама
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01.07.2020 08:23 Реклама


Группа компаний «Волгострой» ведет строительство нового жилого квартала «Лапшин Loft» в Кировском районе Волгограда. 
В настоящее время к покупке доступны квартиры в первом доме, сдача которого запланирована в 3-м квартале 2022 года, сообщили ИА «Высота 102» в компании-застройщике. Продажа квартир ведется по договорам долевого участия от застройщика, поэтому комплекс подходит под программу кредитования «Господдержка 2020» по ставке от 4,5% годовых. 
Свое название комплекс, можно сказать, унаследовал. В живописном месте, где он сейчас строится, более 100 лет назад располагалось имение царицынского купца Василия Лапшина, которое раскинулось между станциями Ельшанка и Бекетовская. По сей день это место известно среди горожан как Лапшин сад. 
Комплекс строится на территории в 1,5 гектара, где будет возведено всего два 6-этажных дома. Это позволит бережно сохранить природу этого зеленого уголка, в том числе знаменитую березовую рощу. Малоэтажные дома в стиле лофт формируют закрытое дворовое пространство, где разместятся спортивные и детская площадки, разработанные по индивидуальному проекту в эко-стиле. 

Месторасположение комплекса «Лапшин Loft» – ул. 64-й Армии, 48, на въезде в Кировский район Волгограда – является одним из главных достоинств проекта. Окружающая инфраструктура прекрасно развита и включает школы, колледжи, университет, детские сады, супермаркеты, банки, медицинские учреждения. На расстоянии 10-минутной поездки расположены торгово-развлекательный комплекс «Акварель», гипермаркеты «Лента» и «Леруа Мерлен». Близость Второй Продольной магистрали обеспечивает удобную транспортную доступность во все районы города.
Дома будут оснащены современными системами водо- и электроснабжения, в квартирах – индивидуальное отопление. В каждом из 4 подъездов установят скоростные бесшумные лифты. Входные группы и холлы отделают по индивидуальному проекту в стиле loft, что поддержит основную архитектурную концепцию комплекса. 
По вопросам приобретения квартир звоните – (8442) 50-33-11.
Застройщик ООО «Стилтэк» (ГК «Волгострой»). Проектная декларация на сайте gkvlgstroy.ru
 
 

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