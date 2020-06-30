Экономика

Волгоградское МУП оформляет кредит на зарплату работникам

Экономика 30.06.2020 10:03
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30.06.2020 10:03


МУП «Волгоградское пассажирское автотранспортное предприятие №7» оформляет кредитную линию с лимитом выдачи в рамках кредитования на возобновление деятельности. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующие документы опубликованы на сайте госзаказов. Кредит муниципальному предприятию предоставит один из коммерческих банков. Около 18 миллионов рублей займа будет потрачено на осуществление предпринимательской деятельности предприятия, в том числе на выплату зарплаты сотрудникам.
Предприятие будет оплачивать проценты по схеме льготной ставки на базовый период договора в размере 2%, льготной ставки на период наблюдения по договору в таком же размере. Кроме того, при прекращении периода льготного кредитования МУП должно будет выплатить 12% за пользование кредитом. Срок прекращения действия кредитной линии – конец июня следующего года. 
В администрации Волгограда пояснили, что МУП "Волгоградское пассажирское автотранспортное предприятие №7" включили в государственную программу поддержки системообразующих организаций, пострадавших от ограничительных мер, введенных в связи с эпидемией коронавируса. Волгоградское предприятие сохранило не менее 90% коллектива в тяжелое время, поэтому могло рассчитывать на помощь государства. Кредит будет погашаться за счет федерального бюджета. 
Напомним, ПАТП №7 занимается в Волгограде пассажирскими автобусными перевозками. 

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