Повреждённые дома и объекты ТЭК: что известно о смертельном ударе ВСУ по Волгоградской области В Волгоградской области запретили вылов рыбца и судака: все виды ограничений для рыбаков С главной площади Волгограда уберут памятник Невскому и уложат на ней газон С салютом и большими экранами: парад Победы-2026 в Волгограде перенесут на новое место Бочаров 12 лет назад возглавил Волгоградскую область: как изменились регион и сам губернатор

«Закрываемся навсегда!»: в Волгограде на пр. Металлургов начался массовый снос торговых павильонов

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Парфёнов рассказал о прогрессе коллектива после рестарта сезона

Сражался за Сталинград, участвовал в легендарных боях и менял фамилию: как сложилась судьба знаменитого генерала Жадова

 Регионы России объявляют нерабочим днем 21 апреля
В России руководители нескольких регионов ввели дополнительный выходной день в связи с предстоящим Днем поминовения усопших (Радоницей). Как сообщает ИА «Высота 102», отдохнуть 21 апреля смогут жители Краснодарского и...
 Суд Краснодара арестовал имущество бизнесменов, захвативших ростовский ипподром
  Октябрьский районный суд в Краснодаре арестовал имущество лиц, проходящих по делу о незаконном выводе активов ростовского ипподрома из государственной собственности. Как сообщает Привет-Ростов со ссылкой на «Ъ», соответствующие...
Куда россияне поедут на майские в 2026 году и сколько потратят на поездки

ВТБ и сервис для планирования путешествий OneTwoTrip изучили спрос на поездки в период майских праздников и выяснили, где россияне проведут праздничные выходные.

Напомним, что в 2026 году россияне отдыхают 1-3 и 9-11 мая, а при оформлении отпуска на период с 4 по 8 мая продолжительность каникул может составить до 11 дней.

По данным путешествий, самым популярным направлением на майские праздники стала Казань – на столицу Татарстана приходится 14,9% всех отельных бронирований. В пятерку также вошли Санкт-Петербург (13,8%), Москва (11,4%), Нижний Новгород (4,5%) и Калининград (3%).

Кроме того, туристы планируют поездки в Краснодар (2%), Сочи (1,8%), Адлер (1,7%), Самару (1,6%) и Екатеринбург (1,4%).

При этом путешествия станут короче за счет небольшого количества выходных дней: средняя продолжительность бронирования отелей снизилась до 2,3 дня против 2,6 дня годом ранее. Средняя стоимость проживания осталась стабильной и составляет 10,4 тыс. рублей в сутки.

Аналитики ВТБ отмечают рост расходов россиян на путешествия в праздничные периоды. Так, в феврале и марте 2026 года (21-23 февраля и 7-9 марта) клиенты банка потратили на отели, ж/д и авиабилеты 1,8 млрд рублей. Общее количество транзакций составило 221 тыс., а средний чек – 8 тыс. рублей.

Наибольшие расходы традиционно приходятся на авиабилеты – 676 млн рублей (30 тыс. оплат, средний чек – 21 тыс. рублей). На отели клиенты потратили 624 млн рублей (86 тыс. оплат, средний чек – 7,1 тыс. рублей), а на железнодорожные билеты – 493 млн рублей (104 тыс. оплат, средний чек – 4,7 тыс. рублей).

Экономика 13.04.2026 13:51
16:28
Мобильные офисы ФНС примут жителей Октябрьского и КотельниковоСмотреть фотографии
16:10
Ставшего чиновником члена ОП заменят на ветерана СВО в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:30
Волгоградские абитуриенты смогут пройти отбор в ГИТИС в соседней АстраханиСмотреть фотографии
15:19
В Волгограде поставщика онкодиспансера отправили в «бан» в 72-й разСмотреть фотографии
15:17
В Волгограде сообщили об улучшении состояния упавшего с крыши высотки школьникаСмотреть фотографии
14:50
Под Волгоградом жителям 10 населенных пунктов запретили пить воду из-под кранаСмотреть фотографии
14:50
Экстренное предупреждение выпустили в МЧС из-за приближающихся к Волгограду ливнейСмотреть фотографии
14:47
Силовики пересчитали нелегалов, возводящих ЖК на севере ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:51
В Волгограде спроектируют круговое трамвайное движение у ТРЦ «Акварель»Смотреть фотографии
13:33
«При малейшем подозрении – в ведро»: профессор рассказал, сколько хранить после Пасхи куличи и яйцаСмотреть фотографии
13:32
«Ротор» победил, «Сокол» ищет себя: эмоциональный разбор матчаСмотреть фотографии
13:17
В Волгоградской области детям с ОВЗ помогают найти свое призваниеСмотреть фотографии
13:13
Пожар на нефтебазе под Волгоградом испортил воздухСмотреть фотографии
12:44
«Этому делу он посвятил всю жизнь»: волгоградцы простятся с главным тренером сборной по шашкамСмотреть фотографии
12:33
Под Волгоградом 6-летний ребёнок госпитализирован после ДТП с «Нивой»Смотреть фотографии
12:23
Дети успели спастись: под Волгоградом супруги погибли в сгоревшем домеСмотреть фотографии
12:11
Волгоград отметит Первомай без праздничного шествия по центру городаСмотреть фотографии
12:09
Доктор наук из ВолгГМУ победила в конкурсе авторов детективовСмотреть фотографии
12:02
Под Волгоградом суд восстановил уволенную по принуждению жену участника СВОСмотреть фотографии
11:52
Губернатор поручил навести в регионе порядок перед майскимиСмотреть фотографии
11:29
В Волгограде обогатившейся на госконтрактах риэлтору дали 5,6 годаСмотреть фотографии
11:18
В Волгограде компании привлекают работников подарками и ДМССмотреть фотографии
11:07
В Волгограде простятся с первым Народным учителем РоссииСмотреть фотографии
11:01
Спокойную неделю без геомагнитных всплесков пообещали волгоградцамСмотреть фотографии
10:36
Волгоградские предприятия направили в Казахстан цистерны с 60 тоннами молочкиСмотреть фотографии
10:19
Под Волгоградом двое братьев отобрали машину участника СВОСмотреть фотографии
09:58
Волгоград улучшил позиции в рейтинге доходности инвестиций в недвижимостьСмотреть фотографии
09:50
В Волгограде устранили аварию, оставившую без света сотни домовСмотреть фотографии
09:14
Светлая седмица 2026: что можно и нельзя делать на Пасхальной неделе с 13 по 18 апреляСмотреть фотографии
09:07
У волгоградца изъяли 25576 пачек «серых» сигаретСмотреть фотографии
 