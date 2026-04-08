Волгоград стал площадкой для стажировки по улучшению инвестклимата





Сегодня, 8 апреля, в Волгограде завершается межрегиональная стажировка по вопросам улучшения инвестиционного климата в субъектах РФ. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, мероприятие объединило представителей власти и бизнес-сообщества из 23 регионов страны, руководителей институтов развития, ресурсоснабжающих организаций, деловых объединений, уполномоченных по защите прав предпринимателей.

Ее организаторы — Минэкономразвития России, Агентство стратегический инициатив (АСИ), Национальная ассоциация агентств инвестиций и развития, администрация Волгоградской области.



Накануне, 7 апреля, вопросы инвестиционного развития региона, реализации проектов в различных отраслях экономики были рассмотрены на рабочей встрече губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова с заместителем директора Агентства стратегических инициатив Игорем Карачиным.



Как отметили в администрации региона, Волгоградская область неслучайно стала площадкой для проведения федеральной стажировки. Она является территорией с высоким потенциалом развития, успешно внедряет элементы инвестиционного стандарта, реализует собственные эффективные практики стимулирования бизнеса.



Фото администрации Волгоградской области



