



Кадры последствий шокирующего ДТП опубликовало ГУ МВД по Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, накануне на 21 км. автодороги «Михайловка-Серафимович-Суровикино» автомобиль «Ситроен С3 Пикассо», двигаясь со стороны г. Михайловка в сторону г. Серафимович под управлением 34-летнего водителя, совершил наезд на автобусную остановку. В результате бетонные плиты остановки буквально «похоронили» легковушку.

Удивительно, но водитель остался жив, хотя и получил травмы.



