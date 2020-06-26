Общество

Скандальная гостиница в центре Волгограда подает признаки жизни

Общество 26.06.2020 17:18
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26.06.2020 17:18


Бывшая собственность беглого экс-депутата Госдумы Олега Михеева, похоже, на пороге новой жизни. Как сегодня убедилось  ИА «Высота», в здании гостиницы «Октябрьская» ведутся ремонтные работы. Окна распахнуты, а на прилегающей территории складированы недавно привезенные строительные материалы для внутренних работ. 

Ранее сообщалось, что гостиница «Октябрьская», расположенная в центре Волгограда на улице Коммунистическая, 5А, была продана на торгах за 54 миллиона 6 600 рублей, в  2,5 раза ниже первоначальной цены (135 миллионов 16 502 рубля). «Октябрьскую» приобрела индивидуальный предприниматель из Москвы Наталья Казачкова. В лот входило само здание гостиницы с пристройками площадью 4 862,6 кв.м. и земельный участок площадью 5 168 кв.м. Это было имущество ООО «Клон» - компании-банкрота, доля в которой принадлежала матери Олега Михеева.

Гостиница «Октябрьская», а точнее 250 миллионов рублей на ее реконструкцию, взятых в кредит у «Номос-банка», фигурировали в уголовном деле Олега Михеева. Надо ли говорить, что часть денег бесследно исчезла, как и сам экс-депутат, который уже давно находится в федеральном розыске по делу о многомиллионном мошенничестве. Примерно 10 лет назад сотрудники «Октябрьской» были замешаны в истории с  организацией проституции под прикрытием. 

Пока гостиничный комплекс, расположенный в очень привлекательном «центровом» месте, ожидал лучшей доли, у его стен отлично проводили время граждане, ведущие асоциальный образ жизни. Сегодня никаких подозрительных личностей у гостиницы замечено не было. 

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