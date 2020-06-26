Водитель сбил двух девушек-подростков в Волгоградской области

Происшествия 26.06.2020 10:57
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26.06.2020 10:57
Две 15-летние девушки госпитализированы после наезда легкового автомобиля в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, авария произошла накануне вечером в Михайловке на улице Украинской.
Водитель автомобиля "ВАЗ-2110" совершил наезд на двоих пешеходов, которые пересекали проезжую часть в неустановленном месте. Пострадавших доставили в больницу.
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