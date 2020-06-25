Банк «Открытие» запустил фабрику инновационных проектов и технологий





Фабрика пилотов – кросс-функциональная команда банка «Открытие» – займется поиском и оценкой технологических инновационных проектов на российском и зарубежном рынках, их тестированием, внедрением и последующим масштабированием с целью развития технологий бизнес-линий и повышения привлекательности продуктов и услуг банка.

Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка, за несколько месяцев, работая дистанционно, эксперты фабрики пилотов совместно с бизнесом определили модель функционирования фабрики, провели первые исследования и определили ключевые потребности бизнес-линий банка в технологическом развитии.

Приоритетными для бизнеса «Открытия» направлениями для пилотирования стали:

• извлечение информации из текста или умное распознавание текста на уровне смысла и содержания с помощью искусственного интеллекта (в качестве примера можно привести распознавание балансовых отчетов клиентов для автоматического перерасчета уровня риска, распознавание платежных документов клиентов для автоматического формирования платежей в интернет-банке и т.д.),

• роботизация бизнес-процессов,

• удаленная идентификация для оказания услуг в условиях пандемии и персонализация предложений банка в цифровых канала с учетом интересов клиентов (например, на основе истории поиска клиента в Яндексе или Google банк сможет определять его интересы или желания и предлагать не просто кредит наличными, а кредит на ремонт, или если искал авиабилеты – кредит на путешествие).

«Фабрика пилотов позволит нам быстро и эффективно тестировать решения стартапов в банке. По каждому из направлений сейчас идет поиск ИТ-решений, выбор компаний-вендоров, уже стартовали несколько пилотных проектов, - сообщил Сергей Русанов, член правления, руководитель ИТ-блока банка «Открытие».

Из проектов, которые вплотную подошли к стадии пилотного внедрения, можно выделить:

• «Помощника рекрутера», который позволит быстрее закрывать линейные позиции;

• «Голосовой помощник», который проинформирует о текущем курсе обмена валют и посчитает сумму конвертации;

• автоматизированную систему контроля удовлетворенности клиента обслуживанием в отделении;

• систему, адаптирующую страницы сайта банка для посетителей с учетом информации об их интересах, получаемой из внешних источников (в дальнейшем эта же технология планируется к внедрению в мобильный банк).



