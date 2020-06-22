









Виталию Васильеву, которого подозревают в причастности к убийству студента медуниверситета Тимура Гаврилова, сегодня вынесли меру пресечения. Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, 22-летний Васильев арестован до 21 августа. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано. Заседание в Центральном районном суде прошло сегодня поздно вечером в закрытом режиме.





Виталий Васильев был задержан в Смоленске 20 июня, спустя сутки после объявления в федеральный розыск. На видео, предоставленном ГУ МВД России по Волгоградской области, видно, как задержанного выводят из смоленского отдела полиции и сажают в автомобиль для доставки в Волгоград.







Подозреваемого в убийстве удалось вычислить благодаря звонку неравнодушного волгоградца. 19 июня мужчина сообщил, что обладает сведениями о человеке, который виден на видеозаписях, распространенных СУ СКР при помощи СМИ.

Резонасное преступление было совершено в ночь с 12 на 13 июня на улице Рабоче-Крестьянской в Ворошиловском районе Волгограда. Тело 17-летнего гражданина Азербайджана, студента-первокурсника Тимура Гаврилова с множественными ножевыми ранениями обнаружили прохожие. Было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).