Расследования 18.06.2020 22:49
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18.06.2020 22:49
Сегодня СУ СКР по Волгоградской области опубликовал новые видео и фото подозреваемого в убийстве первокурсника Волгоградского медицинского университета, сообщает ИА «Высота 102».
Судя по всему, разыскиваемый за совершение тяжкого преступления молодой человек попал «под прицел» многих камер видеонаблюдения, установленных в Ворошиловском районе города. В тот вечер, видимо, он прогуливался по району, осматривая прохожих. На улице он не снимал черную маску, а проходя мимо некоторых видеокамер, нагибал голову.
Тело 17-летнего гражданина Азербайджана Тимура Гаврилова с многочисленными ножевыми ранениями было обнаружено ночью 13 июня на улице Рабоче-Крестьянской в Ворошиловском районе Волгограда. Известно, что ограбление не могло быть мотивом убийства. Об этом свидетельствуют мобильный телефон, а также портмоне с банковскими картами и наличными деньгами студента, обнаруженными на месте происшествия.
Следственно-оперативная группа продолжает изучать записи камер наружного наблюдения, установленные по маршруту передвижения несовершеннолетнего и нападавшего. Несколько десятков человек допрошены по делу об убийстве студента-иностранца.
Ход расследования уголовного дела взят под личный контроль руководством областного управления СКР, Главка МВД и губернатором.
Приметы нападавшего: на вид 25 лет, рост 170-180 см, спортивного телосложения, был одет в темную спортивную кофту с капюшоном со светлыми надписями на груди, бриджи с накладными карманами, кроссовки светлого цвета со светоотражающим элементом (предположительно марки «New Balance»), на голове бейсболка. На лице злоумышленника была черная защитная маска.
Органы следствия обращаются ко всем, кто располагает значимой информацией, позвонить по телефону доверия ГУ МВД России по Волгоградской области: (8442) 30-44-44 или в отделение дежурных следователей СУ СКР по Волгоградской области: 8 (937) 724-26-46, 8 (937) 729-87-98, (8442) 30-20-20. Конфиденциальность гарантируется. Обращаем внимание, что звонки принимаются круглосуточно.
Напомним, за помощь в раскрытии преступления предусмотрено вознаграждение в размере 1 миллиона рублей.
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